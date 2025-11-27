Компенсацію за пошкоджене житло отримати буде легше: що змінили Сьогодні 09:03 — Нерухомість

Уряд спростив порядок отримання компенсацій за програмою «єВідновлення» за житло, яке знаходиться у спільній власності.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко

це не блокуватиме отримання допомоги. Тепер якщо один зі співвласників виїхав, не виходить на зв’язок або не бере участі в утриманні майна,допомоги.

Компенсацію зможе оформити інший співвласник — за спрощеною процедурою без зайвих затримок.

«Це рішення дозволить людям швидше розпочати ремонт пошкодженого житла та повернути його до користування, навіть у ситуаціях, коли отримати згоду всіх співвласників було неможливо», зазначила вона.

Свириденко повідомила, що уряд 26 листопада спрямував Міністерству розвитку громад 609 мільйонів гривень на фінансування програми «єВідновлення».

Загалом за програмою компенсації на відновлення пошкодженого житла в межах програми вже отримали понад 116 тисяч сімей.

Нагадаємо, мільйони внутрішньо переміщених українців (ВПО) продовжують стикатися з проблемою відсутності житла. Попри те, що багато хто володіє власними квартирами чи будинками, доступ до них втрачений через бойові дії.

Як зазначає Міжнародна організація з міграції (МОМ) у новому звіті, значна частина людей вимушено покладається на ринок оренди та витрачає власні сімейні заощадження, які часто швидко вичерпуються.

За оцінками ООН, близько 10,6 млн українців були змушені покинути свої домівки — це майже чверть довоєнного населення. Більшість виїхали за кордон, але 3,7 млн залишаються в Україні. Дві третини з них мають труднощі з оплатою орендованого житла.

Також ми писали, що власники зруйнованого житла, що знаходиться у співвласності, часто цікавляться правилами використання сертифікатів на компенсацію. Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО ми розповідал и, що треба знати про компенсаційні процедури для співвласників житла.

Після призначення компенсації за зруйноване житло кожен співвласник отримує персоніфікований сертифікат, який належить конкретній особі та може використовуватися самостійно або разом з іншими на власний розсуд.

