Компенсація за зруйноване житло: як співвласники можуть використовувати сертифікати

Компенсація за зруйноване житло: як співвласники можуть використовувати сертифікати

Власники зруйнованого житла, що знаходиться у співвласності, часто цікавляться правилами використання сертифікатів на компенсацію.

Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо, що треба знати про компенсаційні процедури для співвласників житла.

Після призначення компенсації за зруйноване житло кожен співвласник отримує персоніфікований сертифікат, який належить конкретній особі та може використовуватися самостійно або разом з іншими на власний розсуд.

Якщо співвласники вирішують об’єднати кошти для придбання спільного житла, звертатися до нотаріуса повинні всі власники сертифікатів. При цьому об’єднання можливо не лише між співвласниками одного об’єкта, а й між власниками різних зруйнованих будинків. Процедура не вимагає «виписки» з місця проживання.

Які проблеми можуть виникнути

Як фіксують юристи, на практиці можуть виникати такі складнощі:

Одночасне бронювання коштів

Через обмежений строк резервування сертифікатів (30 днів) трапляється, що кошти не бронюються одночасно. Один власник може встигнути забронювати сертифікат, а інший — ні.

У випадку пільгових пріоритетів один із власників отримує доступ до коштів швидше, а інший чекає своєї черги, що може зміщувати строки укладення договору.

Припинення права власності

Щоб скористатися сертифікатом для придбання нового житла, необхідно припинити право власності на зруйнований об’єкт у цілому. Це означає подання спільної заяви від усіх співвласників або одночасних заяв кожного власника.

Якщо хтось із власників не готовий реалізувати свій сертифікат, це може створити труднощі для інших, які прагнуть завершити компенсаційний процес.

Таким чином, для ефективного використання сертифікатів усім співвласникам варто узгодити строки та процедури, щоб уникнути затримок та проблем із бронюванням коштів або припиненням права власності.

