Програму «єВідновлення» розширили: хто зможе отримати до 2 млн грн — Finance.ua

Програму «єВідновлення» розширили: хто зможе отримати до 2 млн грн Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Програму «єВідновлення» розширили: хто зможе отримати до 2 млн грн

Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави розміром до 2 млн грн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, спочатку програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Програма запрацює через 2 місяці після того, як постанова буде опублікована. Відтоді подати заявку на допомогу можна буде через застосунок Дія. Згодом — у ЦНАПах або в нотаріусів.

Перевірка здійснюватиметься автоматично через державні реєстри. Строк розгляду заяви — не більше 30 днів.

Як пояснив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, держава видаватиме житлові ваучери — електронні документи, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Розмір допомоги — до 2 млн грн на одну людину або сім’ю.

Ваучер можна буде використати для:

купівлі квартири чи будинку (або інвестування у його будівництво);

сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Раніше внутрішньо переміщені особи, чиє житло залишилось на ТОТ, не могли скористатися наявними програмами компенсацій. Це було зумовлено неможливістю обстеження житла. Тепер держава пропонує окремий шлях підтримки, що дозволяє придбати нову оселю у безпечніших регіонах.

«Вже зараз маємо домовленості з міжнародними партнерами на 180 мільйонів доларів. Це перші 3700 родин, які отримають виплати», — заявив Кулеба.

Читайте також Пенсійний збір при купівлі житла за сертифікатом єВідновлення можуть скасувати: деталі

Не зможуть отримати допомогу ті, хто має інше житло на підконтрольній Україні території (крім тих, де ведуться бойові дії), або вже отримав грошову компенсацію чи житло від держави. Також не розглядатимуть заяви від осіб, які перебувають під санкціями або мають судимості.

Нагадаємо, як свідчать результати соціологічного дослідження Transparency International Ukraine, кожен п’ятий українець має пошкоджене внаслідок війни майно. Найбільше постраждалих на сході України — про втрати там повідомили 60% опитаних. Якщо ж говорити про пошкоджене майно, то найбільші втрати припадають на нерухомість — про такі збитки згадали 17% українців.

Водночас багато українців досі не подали заявку на компенсацію за зруйноване житло в межах програми єВідновлення, попри те, що мають на неї право. Серед причин — складна процедура, відсутність покрокових інструкцій і брак розуміння, як саме працює механізм відшкодування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.