Скільки коштує мобільний зв’язок в Іспанії: якого мобільного оператора вибрати — Finance.ua

Скільки коштує мобільний зв'язок в Іспанії: якого мобільного оператора вибрати

Скільки коштує мобільний зв’язок в Іспанії: якого мобільного оператора вибрати
Скільки коштує мобільний зв’язок в Іспанії: якого мобільного оператора вибрати
В Іспаії діє кілька великих мобільних операторів. Отже розберемося, які з них найвигідніші та де діють.
Movistar
У цього оператора найкраще покриття в сільській місцевості та на островах:
  • 10 євро на 28 днів:
  • 7 ГБ + 40 хв.
Безліміт від 38 євро на місяць (треба буде пред"явити NIE та банківський рахунок).
Також є підтримка eSIM
Orange
В цього оператора гарна якість зв’язку у містах і туристичних зонах
  • 15 євро на місяць: 120 ГБ + безлімітні дзвінки.
  • Повний безліміт коштує 20 євро на місяць.
  • Також eSIM доступна.
Vodafone
Стабільне 5G в великих містах:
  • Вартість — 10 євро на 28 днів: 90 ГБ + 500 хв.
  • Безліміт від 30 євро на місяць.
  • eSIM через сайт або Airalo.
Yoigo
Це оператор, який працює на мережі Orange
  • 10 євро на місяць — 25 ГБ
  • Безліміт від 28 євро на місяць (також треба пред"явити NIE).
  • eSIM доступна.
MVNO (віртуальні оператори)
  • Lebara — для міжнародних дзвінків.
  • Simyo — гнучке налаштування тарифу.
  • Pepephone, MásMóvil — прозорі тарифи, без прихованих платежів.
Де купити SIM-карту
Існує кілька місць, де можна придбати картки операторів.
Фірмові магазини операторів (паспорт обов’язковий)
  • Табачні кіоски (Estancos).
  • Супермаркети: Carrefour, El Corte Inglés.
  • Онлайн (з eSIM або доставкою на адресу).
  • Аеропорти, тут зручно, але це обійдеться дорожче.

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
