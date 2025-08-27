Скільки коштує мобільний зв’язок в Іспанії: якого мобільного оператора вибрати — Finance.ua

Скільки коштує мобільний зв’язок в Іспанії: якого мобільного оператора вибрати Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Скільки коштує мобільний зв’язок в Іспанії: якого мобільного оператора вибрати

В Іспаії діє кілька великих мобільних операторів. Отже розберемося, які з них найвигідніші та де діють.

Movistar

У цього оператора найкраще покриття в сільській місцевості та на островах:

10 євро на 28 днів:

7 ГБ + 40 хв.

Безліміт від 38 євро на місяць (треба буде пред"явити NIE та банківський рахунок).

Також є підтримка eSIM

Orange

В цього оператора гарна якість зв’язку у містах і туристичних зонах

15 євро на місяць: 120 ГБ + безлімітні дзвінки.

Повний безліміт коштує 20 євро на місяць.

Також eSIM доступна.

Vodafone

Стабільне 5G в великих містах:

Вартість — 10 євро на 28 днів: 90 ГБ + 500 хв.

Безліміт від 30 євро на місяць.

eSIM через сайт або Airalo.

Yoigo

Це оператор, який працює на мережі Orange

10 євро на місяць — 25 ГБ

Безліміт від 28 євро на місяць (також треба пред"явити NIE).

eSIM доступна.

MVNO (віртуальні оператори)

Lebara — для міжнародних дзвінків.

Simyo — гнучке налаштування тарифу.

Pepephone, MásMóvil — прозорі тарифи, без прихованих платежів.

Де купити SIM-карту

Існує кілька місць, де можна придбати картки операторів.

Фірмові магазини операторів (паспорт обов’язковий)

Табачні кіоски (Estancos).

Супермаркети: Carrefour, El Corte Inglés.

Онлайн (з eSIM або доставкою на адресу).

Аеропорти, тут зручно, але це обійдеться дорожче.

