Скільки коштує мобільний зв’язок в Іспанії: якого мобільного оператора вибрати — Finance.ua

Скільки коштує мобільний зв’язок в Іспанії: якого мобільного оператора вибрати
В Іспаії діє кілька великих мобільних операторів. Отже розберемося, які з них найвигідніші та де діють.
Читайте також: Скільки коштує комуналка в Іспанії
Movistar
У цього оператора найкраще покриття в сільській місцевості та на островах:
- 10 євро на 28 днів:
- 7 ГБ + 40 хв.
Безліміт від 38 євро на місяць (треба буде пред"явити NIE та банківський рахунок).
Також є підтримка eSIM
Orange
В цього оператора гарна якість зв’язку у містах і туристичних зонах
- 15 євро на місяць: 120 ГБ + безлімітні дзвінки.
- Повний безліміт коштує 20 євро на місяць.
- Також eSIM доступна.
Vodafone
Стабільне 5G в великих містах:
- Вартість — 10 євро на 28 днів: 90 ГБ + 500 хв.
- Безліміт від 30 євро на місяць.
- eSIM через сайт або Airalo.
Yoigo
Це оператор, який працює на мережі Orange
- 10 євро на місяць — 25 ГБ
- Безліміт від 28 євро на місяць (також треба пред"явити NIE).
- eSIM доступна.
MVNO (віртуальні оператори)
- Lebara — для міжнародних дзвінків.
- Simyo — гнучке налаштування тарифу.
- Pepephone, MásMóvil — прозорі тарифи, без прихованих платежів.
Читайте також
Де купити SIM-карту
Існує кілька місць, де можна придбати картки операторів.
Фірмові магазини операторів (паспорт обов’язковий)
- Табачні кіоски (Estancos).
- Супермаркети: Carrefour, El Corte Inglés.
- Онлайн (з eSIM або доставкою на адресу).
- Аеропорти, тут зручно, але це обійдеться дорожче.
Медичне (туристичне) страхування за кордон
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки коштує мобільний зв’язок в Іспанії: якого мобільного оператора вибрати
Де в ЄС найбільша частка іноземних студентів (інфографіка)
У Новій пошті розповіли, що потрібно знати про нові правила доставки до США
Соцвиплати, АІ-асистент та інші: у «Дії» з’являться шість нових сервісів
Програму «єВідновлення» розширили: хто зможе отримати до 2 млн грн
Уряд Польщі готує альтернативний проєкт закону про обмеження допомоги українцям