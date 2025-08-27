Де в ЄС найбільша частка іноземних студентів (інфографіка) — Finance.ua

Де в ЄС найбільша частка іноземних студентів (інфографіка)
У 2023 році в ЄС налічувалося 1,76 мільйона студентів з-за кордону, що становить 8,4% від загальної кількості студентів, пише Євростат.
Серед країн ЄС Люксембург мав найбільшу частку іноземних студентів серед студентів вищих навчальних закладів (52,3%), далі йдуть Мальта (29,6%) та Кіпр (22,3%).
Натомість, Греція (3,0%), Хорватія (3,7%) та Іспанія (4,3%) зафіксували найнижчі частки.
У 20 країнах ЄС найбільша група студентів з-за кордону приїхала з інших країн Європи. Ця частка була найвищою у Словаччині (91,3%), далі йдуть Словенія (89,4%) та Хорватія (89,0%).
Студенти з Азії були найбільшою групою іноземних студентів в Ірландії (45,0%), Фінляндії (43,35%), Німеччині (40,1%) та Італії (36%).
У Франції понад половина (52,3%) студентів вищих навчальних закладів з-за кордону у 2023 році були з Африки, які також були найбільшою групою іноземних студентів у Португалії (42,1%).
В Іспанії більшість іноземних студентів вищих навчальних закладів (46,7%) були з країн Карибського басейну, Центральної та Південної Америки.
