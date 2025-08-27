Де в ЄС найбільша частка іноземних студентів (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в ЄС найбільша частка іноземних студентів (інфографіка)

Особисті фінанси
61
Де в ЄС найбільша частка іноземних студентів (інфографіка)
Де в ЄС найбільша частка іноземних студентів (інфографіка)
У 2023 році в ЄС налічувалося 1,76 мільйона студентів з-за кордону, що становить 8,4% від загальної кількості студентів, пише Євростат.
Серед країн ЄС Люксембург мав найбільшу частку іноземних студентів серед студентів вищих навчальних закладів (52,3%), далі йдуть Мальта (29,6%) та Кіпр (22,3%).
Натомість, Греція (3,0%), Хорватія (3,7%) та Іспанія (4,3%) зафіксували найнижчі частки.
Де в ЄС найбільша частка іноземних студентів (інфографіка)
У 20 країнах ЄС найбільша група студентів з-за кордону приїхала з інших країн Європи. Ця частка була найвищою у Словаччині (91,3%), далі йдуть Словенія (89,4%) та Хорватія (89,0%).
Студенти з Азії були найбільшою групою іноземних студентів в Ірландії (45,0%), Фінляндії (43,35%), Німеччині (40,1%) та Італії (36%).
Де в ЄС найбільша частка іноземних студентів (інфографіка)
У Франції понад половина (52,3%) студентів вищих навчальних закладів з-за кордону у 2023 році були з Африки, які також були найбільшою групою іноземних студентів у Португалії (42,1%).

Медичне (туристичне) страхування за кордон

В Іспанії більшість іноземних студентів вищих навчальних закладів (46,7%) були з країн Карибського басейну, Центральної та Південної Америки.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Розсилка Finance.ua про гроші

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems