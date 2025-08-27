Названо найбільш високооплачувані професії та галузі у Польщі — Finance.ua

Названо найбільш високооплачувані професії та галузі у Польщі
Навчання у вищих навчальних закладах Польщі стає дедалі популярнішим серед іноземців і відкриває шлях до престижних професій і конкурентних зарплат на польському ринку праці. Із посиланням на inpoland.net.pl розповідаємо, в яких робочих сферах Польщі платять найвищі зарплати.
Найприбутковіші галузі та професії в Польщі
Інформаційні технології (IT)
- Спеціалізації: Full-stack Developer, DevOps Engineer, Data Scientist, Cloud Engineer.
- Особливості: високий попит на фахівців, обов’язкове знання англійської мови, робота у міжнародних компаніях та над глобальними проєктами.
Керівні посади (менеджмент)
- Спеціалізації: CEO, CFO, Country Manager.
- Особливості: висока відповідальність, стратегічне мислення, досвід управління великими командами, часто вимагається MBA.
Фінансова сфера та банківська справа
- Спеціалізації: Investment Banker, Financial Controller, Auditor.
- Особливості: потреба в аналітичних здібностях, уважності до деталей і стресостійкості.
Медицина
- Спеціалізації: Surgeon, Dentist, Anesthesiologist, Cardiologist.
- Особливості: тривале навчання (до 6 років), резидентура, постійне підвищення кваліфікації та висока відповідальність.
Читайте також
Юриспруденція
- Спеціалізації: Lawyer, Notary, Legal Advisor.
- Особливості: необхідність глибокого знання законодавства, досвід у судових справах, висока кваліфікація.
Будівництво та інженерія
- Спеціалізації: Site Manager, Project Manager, Architect.
- Особливості: технічна підготовка у поєднанні з навичками управління проєктами, знання будівельних норм.
Нагадаємо, за даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), найвищі медіанні зарплати — у таких сферах:
- гірничодобувна промисловість — 15 778,83 злотих;
- ІТ та зв’язок — 13 544,49 злотих;
- фінанси та страхування — 12 677,05 злотих.
Найнижчі зарплати — у сферах обслуговування:
- готельно-ресторанний бізнес — 5596,64 злотих;
- адміністративна та допоміжна діяльність — 6690,87 злотих;
- інші види послуг — 6928,05 злотих.
Поділитися новиною
Також за темою
Названо найбільш високооплачувані професії та галузі у Польщі
Скільки коштує мобільний зв’язок в Іспанії: якого мобільного оператора вибрати
Де в ЄС найбільша частка іноземних студентів (інфографіка)
У Новій пошті розповіли, що потрібно знати про нові правила доставки до США
Соцвиплати, АІ-асистент та інші: у «Дії» з’являться шість нових сервісів
Програму «єВідновлення» розширили: хто зможе отримати до 2 млн грн