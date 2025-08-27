Названо найбільш високооплачувані професії та галузі у Польщі — Finance.ua
Названо найбільш високооплачувані професії та галузі у Польщі

Особисті фінанси
50
Навчання у вищих навчальних закладах Польщі стає дедалі популярнішим серед іноземців і відкриває шлях до престижних професій і конкурентних зарплат на польському ринку праці. Із посиланням на inpoland.net.pl розповідаємо, в яких робочих сферах Польщі платять найвищі зарплати.

Найприбутковіші галузі та професії в Польщі

Інформаційні технології (IT)
  • Спеціалізації: Full-stack Developer, DevOps Engineer, Data Scientist, Cloud Engineer.
  • Особливості: високий попит на фахівців, обов’язкове знання англійської мови, робота у міжнародних компаніях та над глобальними проєктами.
Керівні посади (менеджмент)
  • Спеціалізації: CEO, CFO, Country Manager.
  • Особливості: висока відповідальність, стратегічне мислення, досвід управління великими командами, часто вимагається MBA.
Фінансова сфера та банківська справа
  • Спеціалізації: Investment Banker, Financial Controller, Auditor.
  • Особливості: потреба в аналітичних здібностях, уважності до деталей і стресостійкості.
Медицина
  • Спеціалізації: Surgeon, Dentist, Anesthesiologist, Cardiologist.
  • Особливості: тривале навчання (до 6 років), резидентура, постійне підвищення кваліфікації та висока відповідальність.
Юриспруденція
  • Спеціалізації: Lawyer, Notary, Legal Advisor.
  • Особливості: необхідність глибокого знання законодавства, досвід у судових справах, висока кваліфікація.
Будівництво та інженерія
  • Спеціалізації: Site Manager, Project Manager, Architect.
  • Особливості: технічна підготовка у поєднанні з навичками управління проєктами, знання будівельних норм.
Нагадаємо, за даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), найвищі медіанні зарплати — у таких сферах:
  • гірничодобувна промисловість — 15 778,83 злотих;
  • ІТ та зв’язок — 13 544,49 злотих;
  • фінанси та страхування — 12 677,05 злотих.
Найнижчі зарплати — у сферах обслуговування:
  • готельно-ресторанний бізнес — 5596,64 злотих;
  • адміністративна та допоміжна діяльність — 6690,87 злотих;
  • інші види послуг — 6928,05 злотих.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
