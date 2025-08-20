Кому в Польщі платитимуть більші зарплати — Finance.ua

Кому в Польщі платитимуть більші зарплати Сьогодні 18:23 — Особисті фінанси

Кому в Польщі платитимуть більші зарплати

У Польщі за пропозицією Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики, відсотки за заробітну плату, виплачену невчасно, нараховуватимуться автоматично.

Нині для отримання такої компенсації працівник повинен подати позов до суду, однак такий крок може мати наслідки у відносинах з роботодавцем, пише inpoland

Історія

Законопроект, який передбачає автоматичне нарахування відсотків за несвоєчасну виплату зарплати (не важливо, чи є в цьому вина роботодавця), був опублікований рік тому, але зустрів шквал критики з боку роботодавців. МСПіСП представило свою позицію Спільній комісії уряду та місцевого самоврядування, в якій розглядалися коментарі, подані до законопроекту, та детально описувалися запропоновані штрафні санкції для роботодавців.

Як зазначає Dziennik Gazeta Prawna, тільки минулого року, згідно з даними PIP, сума заборгованості із заробітної плати зросла на 100% до 270 мільйонів злотих.

Трудовим Кодексом передбачено, що працівник може вимагати стягнення відсотків за прострочення терміну виплати зарплати, навіть якщо затримка зумовлена обставинами, що не залежать від роботодавця. Однак роботодавець не зобов’язаний сплачувати відсотки.

Багато працівників не наважуються подавати заяви до суду, щоб не зіпсувати відносини з керівництвом або навіть не втратити роботу. До того ж судові розгляди таких справ є досить тривалими. Саме тому проект МСПіСП передбачає, що відсотки за прострочення платежу мають нараховуватися автоматично. Це має на меті посилити захист прав працівників та дисциплінувати роботодавців.

Штрафи

У Польщі несвоєчасна виплата заробітної плати карається штрафом до 30 000 злотих.

Роботодавці та органи місцевого самоврядування загалом не заперечують обов’язку своєчасно перераховувати заробітну плату на рахунки працівників та необхідність створення інструментів для дисциплінарного стягнення компаній, які не виконують цей обов’язок.

Однак вони також зазначають, що нове рішення буде значним додатковим тягарем і в деяких випадках може призвести до несправедливого ставлення до компаній у різних ситуаціях.

Після впровадження змін відсотки нараховуватимуться роботодавцем з дня, що наступає після останнього терміну визначеного для виплати заробітної плати, та виплачуватимуться разом із заробітною платою.

Якщо ставка відсотків за прострочення не вказана, працівник матиме право на встановлені законом відсотки.

Нагадаємо, саредня валова місячна зарплата у другому кварталі 2025 року досягла 8 748,63 злотих, що свідчить про зростання на 8,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Головного статистичного управління Польщі (GUS).

Однак попри позитивну динаміку в річному вимірі, порівняно з першим кварталом 2025 року, польська середня зарплата все ж знизилася — тоді вона становила 8 962,28 злотих.

Довідка Finance.ua:

Польща суттєво підвищила мінімальну заробітну плату, однак за цим показником все ще поступається вісьмом країнам Європейського Союзу. Станом на 2025 рік мінімалка в Польщі становить 1100 євро;

з 2015 до 2025 року мінімальна зарплата в Польщі зростала в середньому на 10,2% щорічно. Це один із найвищих показників у ЄС.

