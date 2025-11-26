Скільки заробляють ІТ-менеджери в Україні у 2025 (інфографіка) Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Скільки заробляють ІТ-менеджери в Україні у 2025 (інфографіка)

Зарплати менеджерів із досвідом понад 5 років цього року стали на $500 вищими, ніж торік. Медіанна зарплата менеджера, якого найняли у 2025 році і який має понад 7 років досвіду, становить $4000. Це більше, ніж у 2023 та 2024 роках. У Product Managers медіанна зарплата сягає $4500 вже від 5 років досвіду.

Про це свідчать дані дослідження Djinni.

Скільки менеджерів на ринку

Менеджери залишаються однією з найбільших категорій на Djinni серед кандидатів і вакансій.

Нині у пошуку понад 6500 кандидатів, тобто майже 8%. Більше лише серед фронтенд-розробників та дизайнерів. Менеджерських вакансій онлайн понад 600, що дорівнює 6%. Для порівняння, вакансій для фулстеків приблизно 450, а для тестувальників — близько 300.

Частка менеджерів у пошуку залишається стабільною три роки і становить 7−8%. Найменший показник був наприкінці 2023 року і на початку 2024 року. Після цього кількість кандидатів і їхня частка зростає повільними темпами.

Які категорії менеджерів найпоширеніші

Найбільша підкатегорія серед менеджерів це Project Manager. Частка таких кандидатів дорівнює 61%, а у вакансіях 54%.

Product Managers посідають друге місце. Вони становлять 19% кандидатів і 28% вакансій.

Категорія Management означає, що кандидат або рекрутер не уточнює спеціалізацію. Найменша група це Scrum Masters. Їх 2% серед кандидатів і така сама частка у вакансіях.

Інфографіка: Djinni

Найбільше вакансій для middle фахівців

За останні три роки зросла кількість вакансій для кандидатів без досвіду. На початку 2023 року вони становили 2%. У листопаді 2025 року їх частка зросла до 8%.

Також збільшилася частка вакансій, де потрібно хоча б 1 рік досвіду. Вона піднялася з 15% до 21%. Водночас частка вакансій для найдосвідченіших зменшилася з 15% до 10%. Найбільше вакансій призначено для фахівців із досвідом 2 або 3 роки. Разом їх понад 60%. Ці категорії зростають найактивніше протягом останніх пів року.

Інфографіка: Djinni

У вакансіях без вимоги щодо досвіду частка менеджерів нині становить приблизно 5.5%. У середині 2024 року вона була до 10%. У senior вакансіях ця категорія менш популярна і складає 3.5% зараз і 5% на піку. У middle вакансіях частка менеджерських стабільно перебуває у межах 7−8%.

На кожні 100 відгуків кандидати отримують 22 пропозиції від рекрутерів. Показник вищий, ніж у інших великих категорій, але різниця невелика.

Зарплати у 2025 році

Медіанна зарплата менеджера, якого найняли у 2025 році і який має понад 7 років досвіду, становить $4000. Це більше, ніж у 2023 та 2024 роках. Зростання зарплат відбувається серед продакт і проджект менеджерів.

У Product Managers медіанна зарплата від 5 років досвіду становить $4500. Торік у групах із 5 та 7 роками досвіду зарплати також були однаковими, але меншими і становили $4000.

У Project Manager різниця між 5 і 7 роками досвіду сягає $1000. Менеджери із досвідом 5−6 років у профілі мали приблизно $2500. Кандидати з досвідом понад 7 років мали близько $3500. На нижчих рівнях досвіду спостерігається невелике зниження: для 2 років досвіду приблизно на $200 і для 1 року приблизно на $100.

Інфографіка: Djinni

У вакансіях для кандидатів із досвідом понад 7 років пропонують до $6000. У вакансіях для 5 років досвіду медіанна зарплатна вилка становить $3000−5000. Для порівняння, у дизайнерів на цьому ж рівні пропонують $2500−4000.

Інфографіка: Djinni

Частка найнятих проджект менеджерів у цій групі становить 65% і залишається майже однаковою три роки поспіль. Частка продакт менеджерів дорівнює 17%. На третьому місці кандидати, які не вказали підкатегорію. Їх 8%. Інші групи мають приблизно по 3%.

Чверть найнятих менеджерів мають досвід понад 7 років. Цей показник зріс у порівнянні з попередніми роками, коли він становив 18−20%. Частка найнятих без досвіду становить менше 10%. Торік було 11%.

