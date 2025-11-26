0 800 307 555
Ветерани у Львові отримають 100 безкоштовних годин паркування щомісяця

Львівська міська рада ухвалила рішення надати ветеранам 100 безкоштовних годин паркування щомісяця. Виконавчий комітет підготує механізм користування пільгою.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Позиція міста та ветеранів

Садовий зазначив, що пільга має бути зручною, простою і такою, що стабільно працює. За його словами, важливим є не лише сам факт пільги, а механізм її отримання без зайвих довідок та бюрократії.
У місті паркування пов’язане з мобільністю. Місце повинно постійно оновлюватися, бути доступним та працювати без збоїв.
Всі надходження від паркування, а також штрафи за порушення правил паркування спрямовують на підтримку війська.

Чому пільга має часові обмеження

У Львівській громаді кількість ветеранів у 12 разів більша за кількість паркомісць. У разі запровадження необмеженої пільги частина автомобілів залишалася б на місцях протягом кількох днів. Міськрада вважає, що встановлення 100 безкоштовних годин щомісяця забезпечить збалансований підхід.
«Тому це рішення — про баланс: пошану до ветеранів і відповідальність перед містом», — пояснив Садовий.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Міністерство оборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій (УБД) у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону.
Тепер, щоб отримати нове посвідчення УБД, до відповідної заяви не потрібно додавати документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати або викрадення документа, а також опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення.
Крім того, тепер звільненим з полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування.
В Україні запрацювала єдина цифрова платформа Ветеран PRO, яка об’єднує інформацію про програми з лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, житлового забезпечення, спорту, розвитку бізнесу, соцзахисту та інших напрямів.
