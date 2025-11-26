Смілянський розповів, чи планує «Укрпошта» підвищувати тарифи на доставку посилок Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Смілянський розповів, чи планує «Укрпошта» підвищувати тарифи на доставку посилок

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що компанія наразі не планує підвищувати тарифи на доставку посилок.

«Як вже повідомили багато медіа, наші конкуренти — Нова пошта — з 1 грудня підвищують тарифи. Багато хто також запитує нас, чи плануємо ми щось подібне. Одразу відповідаємо: ні», — написав Смілянський в Telegram.

Він нагадав, що оплатити доставку цього року можна, скориставшись програмою «Зимова підтримка».

«На 1000 гривень ви зможете надіслати або отримати приблизно 15 посилок з Укрпоштою (і понад 20, якщо оберете тариф Базовий)», — повідомив він.

Нагадаємо, раніше Finance.ua повідомляв , що з 1 грудня 2025 року Нова пошта оновлює частину тарифів. Без змін залишаються доставка посилок до 2 кг та відправка з селища чи села. Частина інших тарифів оновлюється:

доставка документів у конверті: по місту — 60 грн, по Україні — 70 грн;

поштомат: +10 грн за доставку;

курʼєрська доставка або забір: +50 грн;

посилки по місту між відділеннями: до 10 кг — 100 грн, до 30 кг — 160 грн;

посилки по Україні між відділеннями: до 10 кг — 120 грн, до 30 кг — 180 грн.

У понеділок, 24 листопада, українці почали отримувати виплату 1 тис. грн в рамках державної програми «Зимова підтримка». Виплати стартували в міських відділеннях Укрпошти. Із 25 листопада її почали виплачувати в сільських відділеннях по всій країні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.