Укрпошта розпочала виплати 1000 грн в рамках «Зимової підтримки»

Укрпошта розпочала виплати 1000 грн в рамках «Зимової підтримки»

У понеділок, 24 листопада, українці почали отримувати виплату 1 тис. грн в рамках державної програми «Зимова підтримка». Виплати стартували в міських відділеннях Укрпошти. Із 25 листопада її почнуть виплачувати в сільських відділеннях по всій країні.

Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».

Зазначається, що в першу чергу допомогу нарахують майже 2 мільйонам громадян, які отримують її автоматично разом із пенсіями та соціальними виплатами через Укрпошту.

Ті ж, хто подав заяву на оформлення допомоги у поштовому відділенні (таких понад 400 000), отримають сповіщення про зарахування коштів через SMS.

Пенсіонери та одержувачі всіх видів державних соціальних виплат, які отримують зазначені виплати через Укрпошту, автоматично отримають 1000 гривень допомоги в день виплати пенсії чи соціальної виплати, тож їм нічого не потрібно робити.

Використовувати кошти Зимової підтримки українці можуть одразу після їх нарахування.

Безпосередньо у відділеннях Укрпошти клієнти мають змогу:

оплатити комунальні послуги;

передплатити газету чи журнал;

скористатися поштовими послугами (відправлення, марки тощо);

замовити лікарські засоби та товари, вироблені в Україні;

зробити донат на ЗСУ.

Прийом заявок на виплату допомоги триває. Подати заявку можна у відділеннях Укрпошти до 24 грудня включно. Маломобільні люди, які не можуть самостійно дістатися до відділення для подання заявки, можуть замовити візит листоноші за номером: 0 800 300 545.

Довідка Finance.ua:

з 15 листопада до 24 грудня українці можуть подати заявку на отримання допомоги в 1 тис. грн в застосунку «Дія» або у відділенні «Укрпошти»;

скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року;

витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку;

з 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

