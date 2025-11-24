ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
Штучний інтелект, автоматизація, проблеми екології, доповнена реальність — все це впливає на популярність професій у майбутньому.
Які професії будуть актуальними в Україні вже в найближчому майбутньому. В дослідженні йдеться, як саме зміниться ринок праці в Україні до 2030 року.
Всього в їхньому списку є 30 спеціальностей, які будуть актуальні в найближчі 5−10 років. Сьогодні ми наводимо 12 з них.
1. Розробник програмного забезпечення
Ця професія актуальна сьогодні й залишиться такою ж у найближчі роки. Розробники ПЗ аналізують, здійснюють технічне обслуговування, пишуть коди та рухають уперед усі відомі нам процеси. Кількість цифрових бізнесів та сервісів дедалі зростає, а отже будуть потрібні ті, хто має розробляти та вдосконалювати ці продукти.
2. Фахівець із цифрового маркетингу
Раніше це була просто професія фахівця з маркетингу — людини, яка розуміється на визначенні й задоволені людських і суспільних потреб. Зі впливом інтернету ця професія перейшла в онлайн і тепер успішно розвивається в мережі. Тим паче, що інструментів для продажу товарів стає дедалі більше.
3. Аналітик Big Data
Терміном Big Data описують великі обсяги інформації, яку бізнес отримає про своїх клієнтів завдяки цифровим технологіям. Простий приклад: Big Data онлан-кінотеатру може показати, в який час доби користувачі зазвичай дивляться фільми та скільки годин поспіль. Фахівець, який аналізує дані, буде неабияк потрібен у сучасному світі. Саме такі люди зможуть показати компаніям, що саме впливає на їхній бізнес і як можна вдосконалити ті чи інші процеси.
4. Розробник смарт-пристроїв
Розумні окуляри, годинники, домашні прилади — це все технології недалекого майбутнього. Отже потрібен хтось, хто допоможе цим речам з’явитися і працювати. До того ж, саме розумним персональним пристроям пророкують наступну революцію у медицині.
5. Веб-розробник
Одна з найпопулярніших спеціальностей сьогодення залишиться такою ж і в найближчі 10 років. Проєктувати сайти та керувати ними, використовуючи різні мови програмування — це все в їхній компетенції.
6. Фахівець із кібербезпеки
Кібербезпека — один із ключових викликів майбутнього. За останні роки ми побачили вплив кібербезпеки навіть на життя в Україні. Наприклад, у 2016 році хакери атакували українську електростанцію. Коли всі дані переходять в онлайн, потрібні люди, які зможуть їх захистити й відбити наміри зловмисників у мережі.
7. Аналітик квантового машинного навчання
Дедалі більше сервісів спрощують повсякденну рутину — від редактури текстів до керування транспортом — завдяки алгоритмам і машинному навчанню. На аналітикові лежить відповідальність за дослідження та розробку рішень, які зроблять системні алгоритми швидшими й продуктивнішими. Одна з найважливіших професій майбутнього, враховуючи наступний прогнозований технологічний стрибок.
8. Онлайн-учитель
Досвід пандемії та внутрішньо переміщених осіб показав, наскільки ця професія може бути потрібною. Тим паче, коли ринок онлайн-уроків, курсів і тренінгів розширюється з кожним днем. Інтернет залучає все більше учнів і дозволяє робити уроки цікавішими та інтерактивнішими.
9. Коуч-тренер
Вони популярні сьогодні й будуть популярні в найближчі роки. Коуч-тренери допомагають своїм клієнтам розвиватися і ставати кращими у різних сферах. Цей сегмент ринку праці активно сегментується, сьогодні вже існують коучі, що відповідають за конкретний напрямок діяльності: креативність, керування власним часом, управління фінансами тощо.
10. Фітнес-тренер
Сьогодні модно бути здоровим і підтримувати фізичну активність. Такий тренд протримається ще не один рік — особливо враховуючи зростання кількості «сидячих» професій, — тому фітнес-тренери точно не залишаться без роботи
11. Імідж-консультант
Людям завжди буде важливо мати гарний вигляд. Але мова не лише про зовнішність, але і про створення певного публічного образу. Тому у майбутньому їм знадобиться людина, яка з цим допоможе.
12. Психотерапевт
Психотерапевти завжди будуть потрібні людям. Особливо, коли в сучасному світі стає все більше приводів для стресів. І дуже малоймовірно, що коли-небудь людського психотерапевта здатна буде замінити якась розумна машина — принаймні найближчим часом. Хоча такі експерименти вже існують.
Раніше ми писали, що найбільше зростання кількості відгуків, якщо порівнювати вересень 2025 року з вереснем 2024-го, показала вакансія няні у категорії «Робота за кордоном». За рік кількість відгуків на цю позицію збільшилась на 346%. OLX Робота проаналізували, на які вакансії за останній рік українці відгукувались найактивніше.
За темпами зростання відгуків не лише традиційно популярні робітничі професії, а й няні, рієлтори та косметологи. Найбільший приріст показали: няні за кордоном — +346% відгуків;. рієлтори / менеджери з продажу нерухомості — +337%;. інші вакансії у категорії «Робота за кордоном» — +317%.
Водночас Міністерство освіти і науки України хоче зацікавити абітурієнтів вступати на спеціальності, які нині мають значення для оборонно-промислового комплексу, переробної промисловості та машинобудування.
Finance.ua раніше писав, що Володимир Зеленський доручив спростити умови вступу до вищих навчальних закладів, і наразі розглядається можливість запровадити зимову вступну кампанію. Також президент анонсував збільшення стипендій для студентів з наступного року.
