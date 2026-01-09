Гранти для підприємців — хто може отримати 7 тис. євро Сьогодні 14:07 — Особисті фінанси

Гранти для підприємців — хто може отримати 7 тис. євро

У січні 2026 року Міжнародна організація з міграції (МОМ) оголосила про старт освітньо-грантової програми Startup Resilience Programme, спрямованої на підтримку підприємництва в Україні в умовах воєнного стану.

Учасники програми зможуть пройти навчання, отримати менторську підтримку та претендувати на фінансування в розмірі до 7 тис. євро.

Про запуск ініціативи повідомляється на офіційному порталі організації.

Хто реалізує програму

Програму впроваджує Startup Ukraine в межах проєкту Міжнародної організації з міграції (МОМ). Фінансування здійснюється за підтримки Міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини через Німецький банк розвитку KfW.

Яку підтримку надає програма

Startup Resilience Programme орієнтована на українців, які планують започаткувати власну справу або розвивають бізнес на початковому етапі. Ініціатива поєднує:

освітню програму з підприємництва;

менторську та експертну підтримку;

можливість отримати грантове фінансування для розвитку бізнесу.

У яких регіонах діє програма

Програма охоплює Київську, Чернігівську та Сумську області. Навчання проходитиме переважно в онлайн-форматі, що дозволяє долучитися учасникам незалежно від можливості відвідувати офлайн-заходи.

Хто може подати заявку

Участь у програмі можуть взяти мешканці зазначених регіонів, які:

мають бізнес-ідею та планують відкрити власну справу;

або вже ведуть бізнес із досвідом роботи до двох років.

Розмір і цільове використання гранту

У межах програми передбачена грантова підтримка в розмірі до 7 000 євро. Отримані кошти можна спрямувати на:

придбання обладнання та інструментів;

ремонт або облаштування приміщень;

закупівлю сировини (до 50% від суми гранту).

Дедлайн подачі заявок

Подати заявку на участь у програмі можна до 30 січня 2026 року.

Де подати заявку

Детальні умови участі та реєстрація доступні за посиланням: https://startupukraine.com

