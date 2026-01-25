0 800 307 555
Як отримати громадянство Австрії: терміни та умови

Особисті фінанси
Скільки років треба жити в Австрії, щоб отримати громадянство
Австрія — не найпростіша країна для набуття громадянства шляхом натуралізації. Мінімальний термін осілості (безперервного проживання) становить 6 років, максимальний — 30 років.
Про це пише Novyny. Live, посилаючись на портал EUdoc.
Для кожної людини тривалість визначається індивідуально, залежно від виконання додаткових умов:
  • 6 років — якщо іноземець володіє німецькою мовою на рівні В2 і має видатні заслуги перед республікою;
  • 10 років — володіння мовою на рівні В1, базове знання культури та історії̈ Австрії, наявність посвідки на постійне місце проживання мінімум 5 років;
  • 15 років — хороша інтеграція в австрійське суспільство через здобуття освіти і професійну реалізацію;
  • 30 років — немає вимог по здачі тесту на знання мови, історії̈ та культури.
Більшість українців обирають варіант із десятирічним терміном осілості. Потрібно лише не покидати територію Австрії більш як на 20% усього часу, що береться в розрахунок, та оформити посвідку на проживання.
Документ видають на підставі працевлаштування, відкриття бізнесу, навчання, возз’єднання сім’ї, художньої/наукової діяльності тощо.

Як можна стати громадянином Австрії

Натуралізація — не єдиний спосіб оформити другий паспорт. Його видають за походженням, якщо дитина народилася у шлюбі, в якому батько чи матір є громадянами Австрії.
Також можна скористатися репатріацією — повернути втрачений раніше статус на спрощених умовах (без строку осілості та складання іспитів).
Цей спосіб доступний людям, які:
  • втратили громадянство Австрії через виїзд за кордон до 9 травня 1945 року у зв’язку з загрозою етнічних переслідувань або участю в опорі нацистському режиму;
  • до 1 вересня 1983 року уклали шлюб з іноземцем (підходить жінкам, які подають заяву впродовж п’яти років після смерті чоловіка чи розлучення з ним).
Нарешті, можна просто одружитися на людині з австрійським паспортом і через шість років проживання зі статусом резидента звернутися по громадянство.
Однак треба довести факт спільного ведення домашнього господарства мінімум п’ять років і скласти тест на знання мови.
За матеріалами:
Novyny.live
