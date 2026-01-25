Як українцям у Польщі отримати 13-ту пенсію Сьогодні 12:18 — Особисті фінанси

Чи можуть українці у Польщі отримати 13-ту пенсію

Пенсіонери у Польщі щорічно отримують 13 пенсію — додаткову річну виплату для пенсіонерів, що перебувають у системі державного соціального страхування (ZUS). У 2026 році розмір виплати становить близько 1 500 злотих до оподаткування. Отримати 13 пенсію можуть також українці, які проживають у Польщі.

Про це пише Inpoland.

Хто може отримати 13 пенсію у Польщі

Виплата надається незалежно від розміру основної пенсії. На її отримання мають право пенсіонери, які є учасниками системи ZUS або KRUS (сільське страхування), а також отримувачі інших видів соціальної допомоги.

Читайте також Яке місто в Польщі найбідніше

Громадяни України можуть отримати 13-ту пенсію у Польщі за умови, що вони офіційно працюють чи працювали в країни та сплачували внески до системи соціального страхування протягом необхідного мінімального періоду.

Українці, які перебувають у країні на підставі тимчасового захисту або інших дозволів на проживання, повинні мати підтвердження сплати внесків або право на пенсію за польським законодавством.

Як отримати 13-ту пенсію

Подавати окремі заяви не потрібно, адже виплата пенсіонерам, які відповідають вимогам, здійснюється автоматично.

Розмір виплати

Станом на 2026 рік розмір виплати становить 1 500 злотих до оподаткування. Виплата зазвичай здійснюється одноразово у березні і не впливає на інші державні пільги чи надбавки.

Читайте також Оренда житла у Польщі подорожчає — головні причини

«Для уточнення індивідуальних прав на виплату українці можуть звертатися до відділень ZUS або користуватися офіційним порталом Zakład Ubezpieczeń Społecznych», — зазначає видання.

Зміни для українців у Польщі після 4 березня: уряд ухвалив рішення

До цього Finance.ua зазначав , що уряд Польщі ухвалив зміни до спеціального закону про допомогу громадянам України, який було прийнято після початку повномасштабної війни.

Зокрема буде змінено порядок надання медичної допомоги та відкриття бізнесу.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації пропонує, серед іншого, замінити чинні положення системними рішеннями та перенести деякі з них до інших законів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.