Ціни на орендоване житло у Польщі зростатимуть

Орендарям варто готуватися до зростання витрат на житло. Дані Центрального статистичного управління Польщі (GUS) свідчать: підвищення орендної плати практично неминуче.

Про це пише inpoland.

На це впливають одразу два чинники — індексація оренди через інфляцію та подорожчання комунальних послуг, які збільшують загальну вартість утримання квартири.

Інфляція сповільнилася, але оренда все одно дорожчає

За оцінкою GetHome. pl, у 2026 році інфляційне зростання орендної плати буде нижчим, ніж у попередні роки. Втім, у поєднанні зі зростанням тарифів на комунальні послуги це все одно призводить до відчутного подорожчання оренди.

Індексація орендної плати за договором

Довгострокові договори оренди — укладені більш ніж на рік — зазвичай містять пункт про індексацію. Він дає орендодавцю право автоматично підвищувати орендну плату відповідно до середньорічного індексу споживчих цін.

За даними GUS, середньорічна інфляція у 2025 році становила 3,6%. Це означає, що при орендній платі 3000 злотих щорічне підвищення, яке зазвичай відбувається в лютому, може скласти близько 108 злотих.

Комунальні послуги: ще один фактор зростання орендної плати

Чинш зазвичай включає оплату опалення, води, каналізації, вивезення сміття та електроенергії. Саме ці статті витрат за останній рік подорожчали найвідчутніше.

За офіційними даними, у 2025 році вартість житла разом із комунальними послугами була на 7,3% вищою, ніж у 2024-му. Темпи зростання перевищили загальний рівень інфляції.

Найбільше зросла плата за вивезення сміття — на 11,6% у річному вимірі. Вартість електроенергії підвищилася в середньому на 13,3%, газу — на 10,2%. Вода подорожчала на 8,4%, водовідведення — на 7,3%. Лише опалення зросло повільніше за інфляцію — на 3,1%.

Що це означає для орендарів

У результаті навіть за помірної інфляції загальні витрати на оренду житла продовжують зростати. Орендарям варто враховувати як можливу індексацію орендної плати, так і підвищення комунальних тарифів під час планування бюджету на 2026 рік.

