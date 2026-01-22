Оренда житла у Польщі подорожчає — головні причини
Орендарям варто готуватися до зростання витрат на житло. Дані Центрального статистичного управління Польщі (GUS) свідчать: підвищення орендної плати практично неминуче.
Про це пише inpoland.
На це впливають одразу два чинники — індексація оренди через інфляцію та подорожчання комунальних послуг, які збільшують загальну вартість утримання квартири.
Інфляція сповільнилася, але оренда все одно дорожчає
За оцінкою GetHome. pl, у 2026 році інфляційне зростання орендної плати буде нижчим, ніж у попередні роки. Втім, у поєднанні зі зростанням тарифів на комунальні послуги це все одно призводить до відчутного подорожчання оренди.
Індексація орендної плати за договором
Довгострокові договори оренди — укладені більш ніж на рік — зазвичай містять пункт про індексацію. Він дає орендодавцю право автоматично підвищувати орендну плату відповідно до середньорічного індексу споживчих цін.
Читайте також
За даними GUS, середньорічна інфляція у 2025 році становила 3,6%. Це означає, що при орендній платі 3000 злотих щорічне підвищення, яке зазвичай відбувається в лютому, може скласти близько 108 злотих.
Комунальні послуги: ще один фактор зростання орендної плати
Чинш зазвичай включає оплату опалення, води, каналізації, вивезення сміття та електроенергії. Саме ці статті витрат за останній рік подорожчали найвідчутніше.
За офіційними даними, у 2025 році вартість житла разом із комунальними послугами була на 7,3% вищою, ніж у 2024-му. Темпи зростання перевищили загальний рівень інфляції.
Найбільше зросла плата за вивезення сміття — на 11,6% у річному вимірі. Вартість електроенергії підвищилася в середньому на 13,3%, газу — на 10,2%. Вода подорожчала на 8,4%, водовідведення — на 7,3%. Лише опалення зросло повільніше за інфляцію — на 3,1%.
Що це означає для орендарів
У результаті навіть за помірної інфляції загальні витрати на оренду житла продовжують зростати. Орендарям варто враховувати як можливу індексацію орендної плати, так і підвищення комунальних тарифів під час планування бюджету на 2026 рік.
Раніше ми повідомляли, що у 2026 році ціни на оренду квартир у Польщі продовжують зростати на тлі постійного попиту з боку мігрантів, студентів і працівників міжнародних компаній. Скільки коштує житло у найбільших польських містах — читайте тут.
Поділитися новиною
Також за темою
Кого не можуть виселити із житла в 2026 році
Інвестиція в нерухомість під оренду відновила привабливість — експерти
В Україні запустять застосунок для перевірки будівництва: як він працюватиме
Яку частку зарплати українці витрачають на оренду житла: дослідження OLX
Оренда житла у Польщі подорожчає — головні причини
Де у Києві найдешевша та найдорожча оренда 1-кімн. квартири в січні (інфографіка)