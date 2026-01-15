Іпотека чи оренда житла — що вигідніше (інфографіка)
Аналітики ЛУН порівняли вартість оренди однокімнатних квартир із щомісячним платежем за державною програмою пільгового кредитування «єОселя». Результати показали, що в низці регіонів України сплата за іпотекою обходиться дешевше, ніж щомісяця віддавати гроші орендодавцю. Проте ситуація суттєво різниться залежно від області.
Західна Україна: іпотека значно вигідніша за оренду
Найбільш відчутна різниця на користь власного житла спостерігається у західних регіонах. Тут високий попит на оренду підняв ціни до рівня, який значно перевищує щомісячний платіж за іпотекою.
- Тернопіль: оренда коштує 11 500 грн, тоді як платіж по «єОселі» — лише 6 780 грн;
- Івано-Франківськ: оренда — 15 000 грн проти 9 570 грн за іпотеку;
- Луцьк: оренда — 15 000 грн, платіж за кредитом — 10 900 грн;
- Хмельницький: оренда — 11 000 грн, «єОселя» — 9 730 грн;
- Чернівці: оренда — 12 000 грн, іпотека — 10 700 грн;
- Ужгород: ціни майже зрівнялися — 21 400 грн за оренду проти 21 300 грн за кредит.
Центр та Північ країни
У центральних областях та столиці також спостерігається тренд на користь купівлі житла:
- Кропивницький: тут зафіксовано один із найнижчих платежів по «єОселі» — 5 720 грн, тоді як оренда обійдеться у 9 000 грн;
- Вінниця: оренда (14 000 грн) суттєво дорожча за іпотеку (10 500 грн);
- Черкаси: вигідніше купувати (8 410 грн платіж) ніж орендувати (12 300 грн);
- Київ: у столиці платіж за власну квартиру (16 400 грн) трохи дешевший, ніж середня оренда (17 000 грн).
Регіони, де орендувати дешевше
У східних, південних та деяких центральних містах ситуація зворотна. Через безпекові ризики та специфіку місцевих ринків, оренда тут залишається більш доступним варіантом, ніж придбання житла у кредит.
- Харків: найдешевша оренда (5 000 грн), тоді як іпотечний платіж становить 7 140 грн;
- Миколаїв: 6 000 грн за місячну оренду і 7 050 — платіж за іпотеку;
- Дніпро: оренда — 10 000 грн, «єОселя» — 12 000 грн;
- Одеса: оренда — 10 000 грн, платіж за кредитом — 10 400 грн;
- Запоріжжя: оренда — 5 500 грн, іпотека — 5 850 грн;
- Полтава: оренда — 11 000 грн, платіж — 13 700 грн;
- Рівне: оренда — 11 000 грн, іпотека — 13 600 грн;
- Житомир: оренда — 11 000 грн, платіж — 12 100 грн.
Майже однакова вартість обох варіантів спостерігається у Сумах (6 000 грн оренда vs 6 130 грн кредит) та Чернігові (8 000 грн оренда vs 8 230 грн кредит).
Фінансове навантаження: яку частку зарплати з’їдає іпотека
Окрім порівняння з орендою, важливо розуміти реальне навантаження на сімейний бюджет. Аналітики ЛУН підрахували відсоток від середньої зарплати, який йде на оплату житлового кредиту за єОселею.
Міста з найвищим фінансовим тиском
У деяких регіонах купівля житла потребує левової частки доходу, що робить іпотеку серйозним викликом для одного працюючого:
- Ужгород: абсолютний лідер за навантаженням — на платіж доведеться віддати 79% середньої зарплати;
- Львів: мешканцям потрібно закладати 67% свого доходу на оплату «єОселі»;
- Полтава: попри середні ціни, через рівень зарплат навантаження становить 61%;
- Київ: у столиці на іпотеку за «однушку» в середньому йде 51% заробітку;
- Рівне та Житомир: в обох містах цей показник сягає 55%.
Найбільш доступні міста для позичальників
Найлегше виплачувати кредит за житло у містах, де поєднуються відносно низька вартість квадратного метра та стабільний рівень доходів:
- Запоріжжя: тут зафіксовано найнижче навантаження в Україні — 26% від зарплати;
- Тернопіль: місто є одним із найвигідніших не лише у порівнянні з орендою, а й за доступністю — іпотека забирає 27% доходу;
- Кропивницький: платіж становить 28% від середньої заробітної плати;
- Харків: забирає 30% місячного заробітку;
- Миколаїв: на оплату власного житла піде приблизно 34% доходу.
Раніше ми повідомляли, що 54% українців планують купівлю житла у 2026 році або в перспективі найближчих п’яти років.
