Зміни для українців у Польщі після 4 березня: уряд ухвалив рішення

Зміни для українців у Польщі

Сьогодні уряд Польщі ухвалив зміни до спеціального закону про допомогу громадянам України, який було прийнято після початку повномасштабної війни.

Що змінять

Зокрема буде змінено порядок надання медичної допомоги та відкриття бізнесу.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації пропонує, серед іншого, замінити чинні положення системними рішеннями та перенести деякі з них до інших законів.

Системні рішення

Як розповів речник уряду Адам Шляпка, більшість українців, які проживають у Польщі, працюють, їхні діти відвідують заклади освіти, тому тепер можна поступово скасовувати правила, що діяли з початку війни в Україні, та «переходити від тимчасових рішень до системних».

Речник вважає, що нові положення є кращими, оскільки пропонують українцям постійне або тимчасове проживання.

Спецзакон, ухвалений у 2022 році, створював окрему правову систему, що спрощує правила проживання, роботи, отримання виплат та освіти для біженців з України. Законопроект, ухвалений у вівторок, має на меті запровадити спільну систему тимчасового захисту для всіх іноземців.

Деякі чинні положення для українців будуть збережені та перенесені до Закону про захист іноземців.

Легальне перебування

Зокрема PESEL UKR і надалі залишиться методом підтвердження легального проживання в Польщі.

Паперовий сертифікат, виданий керівником Управління у справах іноземців, буде замінено електронною карткою DIIA;

а підтвердити особу та місце проживання можна буде через додаток mObywatel.

Законопроект продовжує термін легального перебування українських біженців та тих громадян України, чий дозвіл на проживання був продовжений через війну. Це рішення дозволить їм подавати заяви на легальне перебування до 4 березня 2027 року.

Значною зміною є додавання положення, яке передбачає, що неподання заяви на отримання PESEL UKR протягом 30 днів з моменту в’їзду до Польщі призведе до закінчення терміну дії тимчасового захисту.

Відсутність реєстрації після в’їзду розглядатиметься як неявна відмова від тимчасового захисту.

Соціальні виплати

Допомога, що пропонується українцям буде обмежена.

Медична допомога

Надаватиметься лише неповнолітнім, тим, хто працює, або тим, хто проживає в центрах колективного проживання, тоді як непрацюючі особи матимуть такий самий рівень медичної допомоги, як і інші непрацюючі іноземці, які проживають у Польщі.

Мета

Проєкт має на меті обмежити допомогу біженцям у плані житла та харчування: така підтримка надаватиметься лише особливо вразливим групам.

Бізнес

Можливість заснувати бізнес на тих самих умовах, що й для громадян Польщі, буде припинена.

Підприємства, засновані відповідно до спеціального закону, зможуть продовжувати діяльність, якщо вони відповідають іншим законодавчим вимогам, до закінчення терміну легального проживання громадян України.

