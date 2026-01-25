Скільки заробляють українські тестувальники — опитування Сьогодні 08:13 — Особисті фінанси

Медіанна зарплата тестувальників досягла найвищого значення за понад 10 років

У грудні 2025 року медіанна зарплата тестувальників зросла на $50 порівняно з показником пів року тому — і становить $2250. Це найбільший показник за весь період зарплатних опитувань, починаючи з 2011 року.

Про це повідомляє DOU.

Як змінювались медіанні зарплати тестувальників з 2011 року, Інфографіка: DOU

Медіанні зарплати

Зростання медіанної зарплати відбулося завдяки двом тайтлам: QA Tech Lead та Junior QA.

У QA Tech Lead медіанна зарплата зросла до $4600 — +$284 порівняно з показником пів року тому. Таким чином, після кількох років коливань їхні зарплати повернулися на рівень грудня 2021 року.

Вперше з червня 2022 року зарплати Junior QA зросли на $87, а медіана тут становить $887. Позитивна динаміка відбулась і у спеціалізаціях General QA та Manual QA. Так, у General QA медіанна зарплата джунів сягнула $1060 (+$360 за пів року).

Медіанні зарплати тестувальників, Інфографіка: DOU

У Manual QA медіанна зарплата становить $850 (+$50 за пів року).

Водночас медіанні зарплати Middle QA та Senior QA за останні пів року не змінилися.

Негативну динаміку за пів року демонструють QA Team Lead (-$100) та Head / Manager (-$300).

За квартилями

Порівняно з опитуванням літа 2025 року, QA Team Leads дещо втратили в рівні зарплат як за медіаною, так і за третім квартилем.

Зниження третього квартиля зарплат спостерігається серед усіх тимлідів незалежно від спеціалізації.

Для Manual QA цей показник зменшився з $3925 влітку 2025 року до $3700.

Ще більш відчутне падіння зафіксовано серед General QA — з $4300 до $3875, а також серед Automation QA — з $6000 до $5200.

Зарплати тестувальників за квартилями, Інфографіка: DOU

За досвідом роботи в IT

Медіанна зарплата найбільш досвідчених фахівців (15−20 років у професії) Manual QA за пів року суттєво зросла — з $2300 до $3200. Водночас кількість анкет тут невелика (15), що може впливати на точність результатів.

Натомість серед General QA, які працюють 15−20 років, цей показник дещо знизився — на $300 (кількість анкет — 8).

Найвідчутніше падіння зафіксовано серед фахівців з Automation QA з аналогічним досвідом: їхня медіанна зарплата зменшилася з $4750 до $3800.

Медіанна зарплата тестувальників за досвідом роботи в IT, Інфографіка: DOU

За мовами програмування

Найвищі медіанні зарплати мають QA-фахівці, які використовують мови програмування C# / .NET, TypeScript або Java. У цих спеціалістів медіана компенсації становила $3000 або більше.

Найнижча медіанна компенсація у QA-фахівців, які використовують JavaScript ($2100) та SQL ($1800).

Медіанна зарплата тестувальників за мовами програмування, Інфографіка: DOU

За мовами програмування, спеціалізаціями і посадами

Сеньйори, які працюють в Automation QA і користуються TypeScript та Java, мають перевагу в медіанній зарплаті порівняно з колегами, які пишуть на Python.

Для Middle Automation QA перевагою є використання TypeScript. Медіанна зарплата — $2500 проти тих, хто послуговується Python ($2200) або Java ($2150).

Медіанна зарплата тестувальників за мовами програмування, спеціалізаціями і посадами, Інфографіка: DOU

За типом компаній

Manual QA отримують найбільші зарплати в продуктових компаніях. Мідли — також у стартапах.

Middle та Senior General QA дещо вищі зарплати отримують у сервісних компаніях.

Як і раніше, для Automation QA зарплати в продуктових і аутстафінгових компаніях дещо вищі, ніж у сервісних.

Медіанні зарплати в стартапах і ІТ-відділах не ІТ-компаній залишаються дещо нижчими, ніж в компаніях інших типів ($1900 та $1650 проти $2250 серед всіх компаній загалом).

Медіанна зарплата тестувальників за типом компанії, Інфографіка: DOU

За містами

Перша п’ятірка міст за рівнем зарплат QA-фахівців майже не змінилася порівняно з попередньою хвилею дослідження. Як і влітку 2025 року, до групи лідерів увійшли Київ, Львів, Чернівці та Житомир.

Єдиним містом, яке вибуло з п’ятірки, стала Одеса: медіанна зарплата тут знизилася з $2425 до $1800. Натомість лідером став Ужгород.

Шосту позицію з медіанною зарплатою $2200, майже на рівні показника піврічної давнини, зберігає Дніпро. Так само без змін залишився й Хмельницький, який посідає восьме місце: $2050 влітку та $2080 наприкінці 2025 року.

Медіанна зарплата тестувальників за містами, Інфографіка: DOU

Медіанні зарплати за країнами

Українські QA-фахівці, які наразі проживають за кордоном, мають вищі зарплати, ніж їхні колеги в Україні.

На рівні Junior різниця мінімальна, тоді як Middle-фахівці за кордоном заробляють майже на 23% більше, Senior — на 16%, а Lead — на 21%.

Медіанні зарплати тестувальників за країнами, Інфографіка: DOU

Найвищі рівні оплати серед релокованих фахівців у Іспанії, Польщі та Німеччині.

Медіанні зарплати тестувальників за країнами, Інфографіка: DOU

Медіанні зарплати чоловіків і жінок

Чоловіки майже завжди мають вищу медіанну зарплату, ніж жінки. На початку кар’єри різниця в компенсації є незначною, однак починаючи приблизно з 7−8-го року роботи розрив у медіанних зарплатах істотно зростає й може сягати $500−600.

Як і в попередніх хвилях, найменші відмінності в оплаті праці між жінками та чоловіками з однаковим досвідом спостерігаються в Manual QA, тоді як найбільші — в Automation QA.

Окрім спеціалізації, впливає тайтл: якщо у джуніорів різниця в оплаті праці між чоловіками та жінками є мінімальною, то серед Senior-фахівців чоловіки в середньому отримують суттєво вищу компенсацію, ніж їхні колеги-жінки з тим самим рівнем досвіду.

Портрет QA-фахівців

У QA продовжує зростати частка досвідчених фахівців і, відповідно, зменшуватися частка новачків.

Фахівці з досвідом понад п’ять років тепер становлять половину QA в Україні (50%); пів року тому таких було 46%. Лише 2% тестувальників прийшли в ІТ протягом останнього року.

Відповідно, зростає й частка сеньйорів та лідів — 44% (+2 в.п. за пів року).

Портрет QA-фахівців, Інфографіка: DOU

Частка QA-фахівців, які використовують у своїй роботі мови програмування, дещо коливається і знову повернулася до рівня 47%. Серед найпопулярніших мов — TypeScript (12% її використовують, +1 в.п. за пів року), Java (9%, −2 в.п.), Python (8%, −2 в.п.) та JavaScript (8%, без змін).

Найпопулярніші фреймворки та інструменти не змінилися. Як і раніше, лідерами є Playwright та Postman.

Dou За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.