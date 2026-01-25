Зарплати в Україні у 2025 році зросли на 22%: у кого найбільше Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

На 22% зріс розмір середньої зарплати у 2025 році

Торік розмір середньої зарплати в Україні зріс на 22%, однак темпи підвищення суттєво різнилися залежно від регіону та сфери зайнятості.

Про це свідчать дані Work.ua.

Як змінилася середня зарплата за регіонами

Найпомітніші зміни зафіксували на Донеччині, де середній розмір зарплати у вакансіях зріс на 55%. Аналітики повʼязують це зі зміною самих пропозицій роботи.

«У 2025 році росія окупувала приблизно 100 населених пунктів в цій області, відповідно, цивільних вакансій стало менше; ті, що залишилися — переважно до лав Сил Оборони. Це відобразилося на зарплатах», — йдеться у дослідженні.

Помітне зростання доходів також зафіксували в інших областях:

Тернопільська, +25% (до 25 000 грн);

Київська, +23% (до 32 000 грн);

Рівненська, +20% (до 24 000 грн);

Хмельницька, +20% (до 24 000 грн);

Черкаська, +20% (до 24 000 грн).

Як змінилася середня зарплата у 2025 році в областях України, Інфографіка: Work.ua

Херсонщина — єдиний регіон України, де зарплати зменшилися. Станом на грудень 2025 року роботодавці пропонували у середньому 24 тис. грн, що на 2% менше, ніж на початку року.

Також у цій області опублікували найменше пропозицій роботи за рік — лише 1 016.

Загалом аналітики відзначають тенденцію: у прифронтових регіонах зарплати зростають повільніше. Водночас мінімальні зміни показнику також спостерігалися у Закарпатській та Чернівецькій областях.

Ким працювати, щоб дохід зростав найшвидше

За даними аналітиків, відмінності у зарплатній динаміці простежуються і за сферами діяльності.

Найвідчутніше зросли зарплати у вакансіях у категорії «Нерухомість» — майже на третину. Так само як і в категорії «Культура, музика, шоу-бізнес», що пояснюється обмеженою кількістю пропозицій роботи в цих категоріях.

Також серед лідерів за зростанням доходів:

«Робочі спеціальності, виробництво», +25% за рік;

«Телекомунікації та зв’язок», +25%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм», +23%;

«Логістика, склад, ЗЕД», +22%;

«ЗМІ, видавництво, поліграфія», +22%;

«ІT, комп’ютери, інтернет», +21%;

«Будівництво, архітектура», +21%.

Найменше зросли зарплати у категоріях «Юриспруденція» (+9%), «Медицина, фармацевтика» (+8%), «Освіта, наука» (+5%).

Зарплати не змінилися у вакансіях категорії «Охорона, безпека», де розміщують вакансії підрозділи Сил Оборони.

