Дискримінація у вакансіях — за що штрафують бізнес у 2026 році

Роботодавець отримає штраф за дискримінацію у вакансіях

З 2022 року в Україні посилили вимоги до змісту оголошень про роботу. Йдеться насамперед про заборону дискримінації та контроль за тим, як сформульовані вакансії, незалежно від того, де саме вони опубліковані (на сайтах з пошуку роботи, у соцмережах чи на власних ресурсах). Фахівці robota.ua розповіли, за які порушення в описі вакансій роботодавці можуть отримати штраф у 2026 році.

Які вакансії вважаються дискримінаційними

Закон забороняє вказувати у вакансіях вимоги або «побажання», які не мають прямого зв’язку з роботою, але обмежують коло кандидатів.

Зокрема, не можна встановлювати переваги чи обмеження за:

статтю або віком;

расою, кольором шкіри;

станом здоров’я або інвалідністю;

сексуальною орієнтацією чи ВІЛ-статусом;

політичними або релігійними переконаннями;

етнічним чи соціальним походженням;

місцем проживання або майновим станом;

будь-якими іншими ознаками, не пов’язаними з посадою.

Ці вимоги діють для всіх майданчиків розміщення вакансій (профільні сайти пошуку роботи, соцмережі, друковані видання) без винятку.

Винятки допускаються лише тоді, коли певні характеристики об’єктивно необхідні для виконання роботи. Наприклад, якщо за своєю природою робота може виконуватися лише особами певної статі. У таких випадках це має бути чітко обґрунтовано.

Типові приклади порушень

До дискримінаційних належать вакансії з формулюваннями на кшталт:

«дівчина до 25 років»;

«ідеальне здоров’я»;

«без шкідливих звичок»;

«кандидатів не з міста не розглядаємо».

Навіть фраза «молодий колектив» може бути сприйнята як натяк на вікові обмеження і викликати питання у контролюючих органів.

Яка відповідальність передбачена за дискримінацію у вакансіях

Згідно зі статтею 24−1 Закону України «Про рекламу», за дискримінаційне оголошення накладається штраф у розмірі десяти мінімальних заробітних плат. Станом на січень 2026 року це 86 470,00 грн за кожну вакансію.

Функції контролю за дотриманням норм передані Держпродспоживслужбі. Водночас у підзаконних актах досі фігурує Держпраці як орган, що накладає штрафи.

Мораторій на перевірки: важливе уточнення

Попри воєнний стан і загальний мораторій на планові перевірки бізнесу, Верховний Суд у постанові від 07.04.2025 зазначив: ці обмеження не поширюються на накладення штрафів за дискримінацію в рекламі. Тобто санкції можуть застосовуватися і під час дії мораторію.

