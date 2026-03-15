Через брак працівників роботодавці знижують вимоги до кандидатів Сьогодні 14:08

Через повномасштабне російське вторгнення в Україну близько 5 млн громадян були вимушені виїхати за кордон. Це вплинуло як і на прискорення старіння населення, так і на дефіцит робочої сили. Через брак працівників роботодавці знижують вимоги до кандидатів.

Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю Новини.Live.

Міграція прискорила старіння населення

За словами експертки, російське вторгнення погіршило демографічну ситуацію в країні. Переважно виїжджали молоді жінки з дітьми, що ще більше прискорило старіння населення.

Як свідчать дані Євростату, лише 6% українських воєнних мігрантів мають понад 65 років, тоді як решта — молодші.

Водночас експертка додала, що старіння населення — це не лише українська проблема. Подібні процеси відбуваються в усьому світі, хоча в різних регіонах проявляються по-різному.

Роботодавці занизили вимоги до кандидатів через брак молоді

Демографічні зміни впливають і на ринок праці. Як зазначає Лібанова, роботодавці дедалі частіше стикаються з нестачею кадрів, тому почали менш суворо підходити до відбору кандидатів.

«Роботодавцям не вистачає робочої сили вже сьогодні. Тому вони перестали вже так перебирати харчами, як вони перебирали раніше. І, так, буває ситуація, коли просять молодих, але переважною мірою вже не так жорстко, як раніше», — пояснила вона.

Також демографиня звернула увагу на зміну трудових пріоритетів серед молодих людей. Частина з них не прагне працювати за традиційним графіком в офісах або на виробництві, надаючи перевагу гнучким або креативним професіям.

«Вони не хочуть працювати в офісі з 9 до 6. Вони не хочуть працювати на заводі. Вони хочуть бути блогерами, так звані креативні професії. Я перепрошую, а хто буде хліб вирощувати? А хто буде взуття ремонтувати і шити? Ми як будемо жити далі? Ми всі будемо блогерами? Так не може бути. А старші люди залишаються на тому, на чому вони виросли. Тобто вони розуміють, що треба ходити, якщо ти в офісі працюєш до офісу, якщо на підприємство — до підприємства», — заявила Лібанова.

На українців чекає робота до 70−75 років

Раніше Finance.ua писав , за словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, демографічна структура України вже давно не відповідає класичній піраміді населення.

Вона характеризується значною часткою старших вікових груп і різким скороченням кількості дітей та молоді. Ситуацію ускладнює висока передчасна смертність серед чоловіків, яка ще більше посилилася під час повномасштабної війни.

За оцінкою Вишлінського, у майбутньому значна частина українців буде змушена працювати до 70−75 років, зокрема через обмежені можливості пенсійної системи та нестачу робочої сили.

