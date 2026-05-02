У яких країнах ЄС найбільше українських чоловіків із тимчасовим захистом Сьогодні 18:17

У ЄС перебуває понад 1 млн українських чоловіків під тимчасовим захистом

Станом на лютий 2026 року у країнах ЄС перебуває понад 1,04 млн українських чоловіків віком від 18 до 64 років зі статусом тимчасового захисту. Це на 15,6% більше, ніж роком раніше.

Про це свідчать дані Євростату, пише inpoland.

У яких країнах найбільше українців

Найбільшу кількість українських чоловіків із тимчасовим захистом зафіксовано у Німеччині — понад 312 тис. осіб.

Також до країн-лідерів увійшли:

Польща — близько 153 тис. українців

Чехія — понад 129 тис.

Румунія — 71,1 тис.

Іспанія — 63,5 тис.

Такий розподіл свідчить про концентрацію українських мігрантів переважно в країнах Центральної та Східної Європи.

Зазначається, що питання подальшого перебування українських чоловіків у ЄС залишається предметом політичних дискусій.

Зокрема, у Німеччині звучать заклики щодо сприяння їхньому поверненню в Україну.

До цього Finance.ua зазначав , що у Норвегії чоловіки віком від 18 до 60 років, за певними винятками, не зможуть отримати колективний захист, де тимчасовий дозвіл на проживання надається на основі групової оцінки. Нові обмеження спрямовані на зменшення навантаження на муніципалітети та підтримку тих, хто вже перебуває у країні.

Також раніше повідомлялося , що незважаючи на обмеження виїзду з України, за останній рік у Німеччині фіксують зростання кількості українських чоловіків у віці від 18 до 63 років приблизно на 52 тисячі.

