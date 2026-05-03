7 приладів, які варто завжди вимикати з розетки 03.05.2026, 00:19 — Технології&Авто

Що саме слід вимикати з розетки, Фото: freepik

Деякі прилади у будинку можуть становити небезпеку пожежі, однак вони також можуть збільшувати ваші рахунки за електроенергію. Тому експерти з електротехніки розповіли, які прилади варто завжди відключати від мережі після кожного використання, аби не лише у вашому домі було безпечно, а й максимально знизити споживання електроенергії.

Про це пише Southern Living.

Кавоварки

Фахівець з систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря Джиммі Гіллер каже, що якщо залишити кавоварку увімкненою, то це може збільшити ваш щомісячний рахунок за електроенергію.

«Якщо це кавоварка без будь-яких електронних елементів, таких як цифровий годинник та підсвічування, її можна залишати увімкненою. Але якщо це кавоварка з дисплеєм, таймером, індикатором підігріву або сенсорною панеллю керування, вона продовжує споживати енергію в режимі очікування протягом усього дня», — пояснив він.

Електричні чайники

Якщо ви маєте електричний чайник з регульованою температурою, то потрібно обовʼязково переконатися, що він завжди відключений від мережі після використання.

За словами Гіллера, цей невеликий прилад може становити небезпеку пожежі та бути «енергетичним вампіром», тобто споживати енергію, коли не використовується.

Ігрові консолі

Ігрові консолі можуть здаватися приладами, які можна лишати підключеними до мережі, однак вони теж можуть збільшувати ваш щомісячний рахунок.

«Ігрові консолі споживають багато енергії в режимі очікування, навіть коли здаються повністю вимкненими, і можуть додати 5 доларів до вашого щомісячного рахунку, а навіть 6 доларів і більше, якщо в них увімкнені функції „миттєвого увімкнення“ або „режиму відпочинку“», — зазначив експерт.

Вирівнювачі та плойки для волосся

Вам завжди потрібно вимикати та відключати від мережі електроприлади для волосся, щойно закінчите ними користуватися.

Такі прилади відомі як потенційні причини пожеж у будинках, особливо якщо їх залишити увімкненими і вони торкнуться чогось легкозаймистого, до прикладу, рушника.

Принтери

Гіллер вважає, що принтери не обовʼязково становлять таку ж серйозну загрозу пожежі, як інші прилади, однак вони є одними з найбільших «енерговампірів».

«Їхні внутрішні плати та схеми режиму очікування залишаються під напругою, навіть коли принтери виглядають „вимкненими“. Якщо ви залишаєте принтер увімкненим у розетку цілодобово, це додає близько 1−2 доларів до вашого рахунку за електроенергію», — зауважив він.

Тостери

Настільні тостери є чудовою річчю, коли потрібно підігріти невелику порцію їжі.

«Згодом, або навіть після кількох використань, можуть накопичуватися крихти, що створює небезпеку пожежі. Це також може бути невеликим споживанням електроенергії, яке є непотрібним, тому краще відключити прилад від мережі. Але головна причина — це небезпека пожежі, яку створює залишення приладу увімкненим, коли всередині та навколо нього є сухі крихти», — підкреслив дипломований електрик Марк Галберг.

Обігрівачі

Ще одним приладом, який слід відключати від мережі, є обігрівачі. Попри їхню зручність, вони мають репутацію одних з найчастіших причин виникнення пожеж.

«Обігрівачі відомі тим, що становлять небезпеку, якщо їх залишити увімкненими. Деякі моделі перегріваються або випадково вмикаються. Це створює небезпеку пожежі, особливо якщо поруч знаходяться такі речі, як рушники, ковдри, одяг, меблі тощо», — додав Галберг.

