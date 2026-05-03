Альтернатива Toyota Land Cruiser: у Китаї презентували позашляховик преміумкласу (фото)

FAW Hongqi P567 — брутальний рамний позашляховик преміумкласу, Фото: autohome.com.cn
На автосалоні в Пекіні презентували новий FAW Hongqi P567. Брутальний рамний позашляховик отримав 843-сильну електрифіковану установку. P567 — перша модель бренду спеціально для бездоріжжя. Її продажі стартують у другій половині 2026 року.
Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Hongqi P567 від концерну FAW вирізняється брутальним кутастим дизайном із широкою решіткою радіатора, масивними бамперами та вираженим пластиковим обвісом.
843-сильне авто здатне розігнатися до сотні за 4,5 с, Фото: autohome.com.cn
Крім того, показали авто з позашляховими аксесуарами на кшталт додаткової оптики чи лебідки. Авто доволі крупне — воно більше за Toyota Land Cruiser 300 чи Nissan Patrol.

Розміри FAW Hongqi P567:

  • довжина — 5120 мм;
  • ширина — 2050 мм;
  • висота — 1960 мм;
  • колісна база — 2900 мм.
Салон FAW Hongqi P567 вийшов розкішним, Фото: autohome.com.cn
Салон FAW Hongqi P567 оздоблений дорогою шкірою, а на передній панелі встановлено два екрани. Комплектація включає електропакет, холодильник, потужну акустику і систему напівавтономного руху.
Новий FAW Hongqi P567 оснащений чотирма електромоторами (по одному на колесо) та 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою, яка виконує роль генератора. Сумарна віддача становить 843 к. с. і 1300 Н∙м.
Позашляховик може проїхати 280 км на електротязі, Фото: autohome.com.cn
Позашляховик здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і проїхати 280 км в електричному режимі, а загальний запас ходу становить 1350 км.
FAW Hongqi P567 отримав повний привід із блокуваннями диференціалів, керовані задні колеса та пневмопідвіску зі змінним кліренсом.
