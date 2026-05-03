Альтернатива Toyota Land Cruiser: у Китаї презентували позашляховик преміумкласу (фото)
На автосалоні в Пекіні презентували новий FAW Hongqi P567. Брутальний рамний позашляховик отримав 843-сильну електрифіковану установку. P567 — перша модель бренду спеціально для бездоріжжя. Її продажі стартують у другій половині 2026 року.
Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Hongqi P567 від концерну FAW вирізняється брутальним кутастим дизайном із широкою решіткою радіатора, масивними бамперами та вираженим пластиковим обвісом.
Крім того, показали авто з позашляховими аксесуарами на кшталт додаткової оптики чи лебідки. Авто доволі крупне — воно більше за Toyota Land Cruiser 300 чи Nissan Patrol.
Розміри FAW Hongqi P567:
- довжина — 5120 мм;
- ширина — 2050 мм;
- висота — 1960 мм;
- колісна база — 2900 мм.
Салон FAW Hongqi P567 оздоблений дорогою шкірою, а на передній панелі встановлено два екрани. Комплектація включає електропакет, холодильник, потужну акустику і систему напівавтономного руху.
Новий FAW Hongqi P567 оснащений чотирма електромоторами (по одному на колесо) та 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою, яка виконує роль генератора. Сумарна віддача становить 843 к. с. і 1300 Н∙м.
Позашляховик здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і проїхати 280 км в електричному режимі, а загальний запас ходу становить 1350 км.
FAW Hongqi P567 отримав повний привід із блокуваннями диференціалів, керовані задні колеса та пневмопідвіску зі змінним кліренсом.
