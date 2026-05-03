Альтернатива Toyota Land Cruiser: у Китаї презентували позашляховик преміумкласу (фото) Сьогодні 03:18 — Технології&Авто

FAW Hongqi P567 — брутальний рамний позашляховик преміумкласу, Фото: autohome.com.cn

На автосалоні в Пекіні презентували новий FAW Hongqi P567. Брутальний рамний позашляховик отримав 843-сильну електрифіковану установку. P567 — перша модель бренду спеціально для бездоріжжя. Її продажі стартують у другій половині 2026 року.

Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Hongqi P567 від концерну FAW вирізняється брутальним кутастим дизайном із широкою решіткою радіатора, масивними бамперами та вираженим пластиковим обвісом.

843-сильне авто здатне розігнатися до сотні за 4,5 с, Фото: autohome.com.cn

Крім того, показали авто з позашляховими аксесуарами на кшталт додаткової оптики чи лебідки. Авто доволі крупне — воно більше за Toyota Land Cruiser 300 чи Nissan Patrol.

Розміри FAW Hongqi P567:

довжина — 5120 мм;

ширина — 2050 мм;

висота — 1960 мм;

колісна база — 2900 мм.

Салон FAW Hongqi P567 вийшов розкішним, Фото: autohome.com.cn

Салон FAW Hongqi P567 оздоблений дорогою шкірою, а на передній панелі встановлено два екрани. Комплектація включає електропакет, холодильник, потужну акустику і систему напівавтономного руху.

Новий FAW Hongqi P567 оснащений чотирма електромоторами (по одному на колесо) та 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою, яка виконує роль генератора. Сумарна віддача становить 843 к. с. і 1300 Н∙м.

Позашляховик може проїхати 280 км на електротязі, Фото: autohome.com.cn

Позашляховик здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і проїхати 280 км в електричному режимі, а загальний запас ходу становить 1350 км.

FAW Hongqi P567 отримав повний привід із блокуваннями диференціалів, керовані задні колеса та пневмопідвіску зі змінним кліренсом.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.