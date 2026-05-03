Користувачі Claude багатші за аудиторію всіх інших ШІ — дослідження

База користувачів Claude значно заможніша за аудиторію будь-якого іншого ШІ-чатбота.

Про це пише The Decoder з посиланням на дослідження Epoch AI, проведене у США.

Згідно з опитуванням, 80% дорослих користувачів Claude проживають у домогосподарствах із доходом понад $100 000 на рік.

Тоді як конкуренти суттєво відстають: в Microsoft Copilot таких 64%, в ChatGPT — 60%, у Grok і Google Gemini — по 56%, а в Meta AI — лише 37%.

Водночас в Epoch AI уточнили , що перевага Claude є відносною, оскільки користувацька база чатбота менша, ніж у інших служб штучного інтелекту.

Якщо брати загальні показники, серед користувачів із високими доходами лідирує ChatGPT (37%), далі йдуть Gemini (24%), Copilot (14%) і Claude (6%). Що цікаво, 44% людей із високими доходами взагалі не користуються ШІ.

Ці результати варто розглядати разом із нещодавнім дослідженням Anthropic, яке показало, що більш потужні моделі ШІ здатні домовлятися про вигідніші умови в транзакціях, тоді як користувачі слабших моделей не усвідомлюють своєї невигідної позиції.

Якщо ця тенденція підтвердиться, більш ефективні моделі, якими вже непропорційно частіше користуються заможні люди, можуть посилити наявні економічні розриви.

Дані Epoch AI отримані на основі трьох хвиль опитувань (2000 випадкових респондентів у першій-другій і 1000 в третій), проведених в США у березні-квітні 2026 року і враховували щотижнево активних користувачів.

