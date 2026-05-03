В одній із країн ЄС визнали українські водійські права Сьогодні 07:04 — Технології&Авто

У Латвії визнали українські водійські посвідчення

Латвія стала ще однією країною світу, в якій на повноправній основі визнають українське посвідчення водія та впроваджують процедуру його обміну без складання додаткових іспитів.

Про це повідомили у МВС України.

Угода про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія має особливе значення в умовах міграційних процесів, спричинених війною рф проти України, коли значна кількість українських громадян вимушено перебуває за кордоном, зокрема в Латвійській Республіці.

«Це вже шоста така угода. Нагадаю, що відповідні домовленості діють з Іспанією, Італією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Литвою та Туреччиною», — зазначив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

За його словами, упродовж останніх років Україна забезпечила суттєвий і динамічний прогрес у мінімізації корупційних ризиків, пов’язаних з отриманням посвідчення водія.

«Такі системні зміни безпосередньо сприяють підвищенню безпеки дорожнього руху та зміцнюють довіру міжнародних партнерів до рівня знань і навичок українських водіїв», — наголосив Драп’ятий.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.