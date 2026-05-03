0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В одній із країн ЄС визнали українські водійські права

Технології&Авто
154
У Латвії визнали українські водійські посвідчення
У Латвії визнали українські водійські посвідчення
Латвія стала ще однією країною світу, в якій на повноправній основі визнають українське посвідчення водія та впроваджують процедуру його обміну без складання додаткових іспитів.
Про це повідомили у МВС України.
Угода про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія має особливе значення в умовах міграційних процесів, спричинених війною рф проти України, коли значна кількість українських громадян вимушено перебуває за кордоном, зокрема в Латвійській Республіці.
«Це вже шоста така угода. Нагадаю, що відповідні домовленості діють з Іспанією, Італією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Литвою та Туреччиною», — зазначив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.
За його словами, упродовж останніх років Україна забезпечила суттєвий і динамічний прогрес у мінімізації корупційних ризиків, пов’язаних з отриманням посвідчення водія.
«Такі системні зміни безпосередньо сприяють підвищенню безпеки дорожнього руху та зміцнюють довіру міжнародних партнерів до рівня знань і навичок українських водіїв», — наголосив Драп’ятий.
За матеріалами:
Главком
АвтоПосвідчення водіяЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems