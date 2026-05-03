0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що важливо знати про вимоги до зору при отриманні посвідчення водія

Технології&Авто
26
Окуляри чи лінзи за кермом: що означають коди у водійському посвідченні
Окуляри чи лінзи за кермом: що означають коди у водійському посвідченні
Якщо у медичній довідці вказано, що водій має керувати транспортним засобом із використанням засобів корекції зору, це обов’язково враховується під час оформлення посвідчення. При цьому в посвідченні водія така інформація відображається у вигляді спеціальних кодів.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Зокрема, код 01 означає необхідність корекції зору, а його деталізація уточнює умови керування:
  • 01.01 — окуляри;
  • 01.02 — контактні лінзи;
  • 01.06 — окуляри або контактні лінзи.
Саме ці позначки визначають обов’язкові умови для водія під час керування транспортним засобом.

Що означає фото в окулярах

Якщо у медичній довідці зазначено необхідність керування транспортним засобом в окулярах, фотографуватися для посвідчення водія бажано саме в окулярах.
Читайте також
Це не формальність, а рекомендація, яка безпосередньо пов’язана з безпекою дорожнього руху.

Якщо водій користується контактними лінзами

У разі, якщо водій планує керувати транспортним засобом у контактних лінзах, у медичній довідці має бути відповідна відмітка.
Саме на її підставі до посвідчення водія вноситься позначка про можливість використання лінз як альтернативи окулярам.
Таким чином, тип корекції зору, зазначений у документах, має відповідати фактичним умовам керування транспортним засобом.

Що змінюється під час обміну посвідчення

Особливу увагу під час обміну варто звернути власникам тимчасового посвідчення водія, яке видається строком на 2 роки, адже саме на цьому етапі відбувається оновлення даних та видача постійного документа.
Читайте також
Хоча на період дії воєнного стану медична довідка під час обміну посвідчення водія не є обов’язковою, у разі змін у стані здоров’я, зокрема зору, її доцільно надати. Це дасть можливість внести до посвідчення водія актуальну інформацію та уникнути неточностей.
Тільки медична довідка слугує підставою для коректного внесення даних, що є проявом відповідального ставлення водія та важливим чинником безпеки дорожнього руху.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоПосвідчення водія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems