Що важливо знати про вимоги до зору при отриманні посвідчення водія Сьогодні 06:12 — Технології&Авто

Окуляри чи лінзи за кермом: що означають коди у водійському посвідченні

Якщо у медичній довідці вказано, що водій має керувати транспортним засобом із використанням засобів корекції зору, це обов’язково враховується під час оформлення посвідчення. При цьому в посвідченні водія така інформація відображається у вигляді спеціальних кодів.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Зокрема, код 01 означає необхідність корекції зору, а його деталізація уточнює умови керування:

01.01 — окуляри;

01.02 — контактні лінзи;

01.06 — окуляри або контактні лінзи.

Саме ці позначки визначають обов’язкові умови для водія під час керування транспортним засобом.

Що означає фото в окулярах

Якщо у медичній довідці зазначено необхідність керування транспортним засобом в окулярах, фотографуватися для посвідчення водія бажано саме в окулярах.

Читайте також Строк дії міжнародного посвідчення водія: що потрібно знати водіям

Це не формальність, а рекомендація, яка безпосередньо пов’язана з безпекою дорожнього руху.

Якщо водій користується контактними лінзами

У разі, якщо водій планує керувати транспортним засобом у контактних лінзах, у медичній довідці має бути відповідна відмітка.

Саме на її підставі до посвідчення водія вноситься позначка про можливість використання лінз як альтернативи окулярам.

Таким чином, тип корекції зору, зазначений у документах, має відповідати фактичним умовам керування транспортним засобом.

Що змінюється під час обміну посвідчення

Особливу увагу під час обміну варто звернути власникам тимчасового посвідчення водія, яке видається строком на 2 роки, адже саме на цьому етапі відбувається оновлення даних та видача постійного документа.

Хоча на період дії воєнного стану медична довідка під час обміну посвідчення водія не є обов’язковою, у разі змін у стані здоров’я, зокрема зору, її доцільно надати. Це дасть можливість внести до посвідчення водія актуальну інформацію та уникнути неточностей.

Тільки медична довідка слугує підставою для коректного внесення даних, що є проявом відповідального ставлення водія та важливим чинником безпеки дорожнього руху.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.