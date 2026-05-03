Що важливо знати про вимоги до зору при отриманні посвідчення водія

Якщо у медичній довідці вказано, що водій має керувати транспортним засобом із використанням засобів корекції зору, це обов’язково враховується під час оформлення посвідчення. При цьому в посвідченні водія така інформація відображається у вигляді спеціальних кодів.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Зокрема, код 01 означає необхідність корекції зору, а його деталізація уточнює умови керування:
01.01 — окуляри;
01.02 — контактні лінзи;
01.06 — окуляри або контактні лінзи.
Саме ці позначки визначають обов’язкові умови для водія під час керування транспортним засобом.
Що означає фото в окулярах
Якщо у медичній довідці зазначено необхідність керування транспортним засобом в окулярах, фотографуватися для посвідчення водія бажано саме в окулярах.
Таким чином, тип корекції зору, зазначений у документах, має відповідати фактичним умовам керування транспортним засобом.
Що змінюється під час обміну посвідчення
Особливу увагу під час обміну варто звернути власникам тимчасового посвідчення водія, яке видається строком на 2 роки, адже саме на цьому етапі відбувається оновлення даних та видача постійного документа.
Хоча на період дії воєнного стану медична довідка під час обміну посвідчення водія не є обов’язковою, у разі змін у стані здоров’я, зокрема зору, її доцільно надати. Це дасть можливість внести до посвідчення водія актуальну інформацію та уникнути неточностей.
Тільки медична довідка слугує підставою для коректного внесення даних, що є проявом відповідального ставлення водія та важливим чинником безпеки дорожнього руху.