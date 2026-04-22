Строк дії міжнародного посвідчення водія: що потрібно знати водіям Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Строк дії міжнародного посвідчення водія безпосередньо залежить від національного документа. Важливо пам’ятати, що міжнародне посвідчення водія не є самостійним документом і діє лише разом із національним. Тому перед оформленням варто перевірити строк дії свого посвідчення водія, адже саме він визначає, на який період буде видано міжнародний документ.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Який строк дії міжнародного посвідчення

Якщо водій має перше посвідчення водія, яке видається терміном на 2 роки, то і міжнародне посвідчення буде оформлено на той самий період — до завершення дії національного документа. Міжнародне посвідчення не може мати строк дії, що перевищує строк дії національного.

Таким чином, якщо національне посвідчення є тимчасовим (першим) і чинне 2 роки, міжнародне посвідчення також видається на цей період.

Скільки буде дійсне міжнародне посвідчення водія

Що змінюється після обміну посвідчення

Після завершення дворічного строку та обміну першого посвідчення водія на постійне (за умови відсутності порушень, що передбачені законодавством), водій отримує документ зі строком дії 30 років.

У такому випадку при повторному оформленні міжнародного посвідчення воно може бути видане на довший строк (але не більше ніж на 3 роки відповідно до міжнародних вимог), проте знову ж таки — не довше, ніж діє національне посвідчення.

Як оформити міжнародне посвідчення водія

Отримати міжнародне посвідчення водія можна у сервісному центрі МВС. Для цього необхідно надати:

паспорт громадянина України;

паспорт для виїзду за кордон (для уточнення перекладу прізвища та ім’я);

чинне національне посвідчення водія;

фотокартку встановленого зразка на матовому папері.

Послуга надається у день звернення, а сам документ використовується разом із національним посвідченням водія.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в разі втрати посвідчення водія відбувається його відновлення, а не повторне отримання. Це означає, що повторно проходити навчання та складати теоретичний і практичний іспити не потрібно.

Дата первинного отримання документа значення не має — іспити повторно складати не потрібно. Водночас після відновлення змінюється строк дії посвідчення: новий документ видається на 30 років від дати оформлення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.