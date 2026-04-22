Як працює прихований ринок праці Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Прихований ринок праці (Hidden Job Market) — це сегмент вакансій, які не публікуються у відкритому доступі. Розповідаємо, як саме компанії закривають такі вакансії, та ділимося порадами, як отримати доступ до прихованого ринку праці.

Дослідження Work.ua , проведене у квітні серед авторизованих роботодавців, показало: 88% компаній використовують інструменти пошуку кандидатів поза публічними майданчиками.

Чому існує прихований ринок праці

Прихований найм виник як поєднання економії ресурсів і додаткового інструменту рекрутингу.

Відкритий рекрутинг часто дорожчий, ніж здається на перший погляд. Компанія витрачає кошти не лише на розміщення вакансії, а й на роботу рекрутера, який відсіює нерелевантні відгуки або очікує на нові заявки.

Додатково ситуацію ускладнює якість відгуків. Наприклад, у США після хвилі масових звільнень рекрутери зіткнулися з великою кількістю однотипних резюме, згенерованих за допомогою ШІ. Це ускладнило відбір і збільшило витрати часу та ресурсів.

Ще один фактор — вартість помилки під час найму. Заміна співробітника може коштувати від половини його річної зарплати, а у випадку керівних посад — сягати кількох річних доходів.

Читайте також Де знайти віддалену роботи: 10 гарячих вакансій

До цього додаються витрати на адаптацію, онбординг і доступ до внутрішніх систем. У результаті кожна помилка найму стає суттєвим фінансовим ризиком для компанії.

Серед інших причин існування прихованого ринку вакансій:

конфіденційність і безпека: для низки позицій публічний пошук небажаний. Це стосується керівних ролей, а також сфер безпеки, фінансів і юриспруденції;

для низки позицій публічний пошук небажаний. Це стосується керівних ролей, а також сфер безпеки, фінансів і юриспруденції; доступ до пасивних кандидатів: сильні спеціалісти рідко активно шукають роботу. Зазвичай їх знаходять через професійні зв’язки ще до того, як вони виходять на ринок праці. Компанії з розвиненою мережею контактів отримують доступ до таких кандидатів першими.

Чим це відрізняється від кумівства

Прихований найм часто плутають із кумівством, але між ними є принципова різниця. Кумівство означає найм через особисті зв’язки без оцінки компетенцій, кажуть фахівці.

У прихованому наймі зв’язок може допомогти потрапити в процес відбору, але не гарантує результату. Кандидат все одно проходить співбесіди, тестові завдання та оцінку навичок.

Кого найчастіше шукають приховано

Найчастіше прихований ринок праці використовується для пошуку топменеджменту — CEO, CFO, COO та інших керівників рівня С.

Також він актуальний для вузькопрофільних фахівців, яких складно знайти на відкритому ринку, а також для сфер, де критично важливі конфіденційність і довіра — фінанси, безпека, юриспруденція.

Окремий випадок — заміна чинного працівника без його відома, коли публічний пошук неможливий.

В українських умовах ці межі поступово розмиваються через дефіцит кадрів. Компанії частіше використовують приховані інструменти навіть для масових і середніх позицій.

Як виглядає прихований пошук кандидатів

За даними опитування Work.ua, компанії найчастіше використовують такі інструменти:

рекомендації працівників — 30%;

внутрішні переведення — 23%;

прямий пошук через LinkedIn та інші платформи — 19%;

бази попередніх кандидатів — 18%.

Окрім цього, поширені додаткові методи:

проєктний і фриланс-найм, коли кандидата спершу залучають до короткого завдання, а потім оцінюють як потенційного співробітника;

стажування, яке використовується як спосіб перевірки навичок у реальних умовах;

галузеві заходи, конференції та хакатони для неформального знайомства з кандидатами;

залучення хедхантерів, які здійснюють пошук конфіденційно, без розкриття роботодавця.

4 поради, як отримати доступ до прихованого ринку праці

Будувати професійні контакти

Нові можливості часто приходять не від близького кола, а через слабкі зв’язки — знайомих знайомих. Саме вони дають доступ до інформації поза вашим прямим оточенням.

Бути помітним у своїй сфері

Професійна видимість залежить від галузі. Для одних спеціальностей важливі соцмережі, для інших — участь у заходах або публічні експертні коментарі. Загальний принцип один: про фахівця мають знати в професійному середовищі, навіть якщо канали різняться.

Виходити на потрібних людей напряму

Корисно підтримувати контакт із людьми у своїй галузі: коментувати їхні дописи, ставити запитання після виступів, ділитися спостереженнями або дякувати за корисний контент. Мета на цьому етапі — не пошук роботи, а формування впізнаваності.

Бути готовим до можливостей у будь-який момент

Пропозиції часто з’являються несподівано — через повідомлення, дзвінок або випадкову розмову на події.

Важливо мати чітке розуміння своїх професійних інтересів, сильних сторін і того, які пропозиції є релевантними.

