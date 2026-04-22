Як працює прихований ринок праці

Прихований ринок праці (Hidden Job Market) — це сегмент вакансій, які не публікуються у відкритому доступі. Розповідаємо, як саме компанії закривають такі вакансії, та ділимося порадами, як отримати доступ до прихованого ринку праці.
Дослідження Work.ua, проведене у квітні серед авторизованих роботодавців, показало: 88% компаній використовують інструменти пошуку кандидатів поза публічними майданчиками.
Чому існує прихований ринок праці
Прихований найм виник як поєднання економії ресурсів і додаткового інструменту рекрутингу.
Відкритий рекрутинг часто дорожчий, ніж здається на перший погляд. Компанія витрачає кошти не лише на розміщення вакансії, а й на роботу рекрутера, який відсіює нерелевантні відгуки або очікує на нові заявки.
Додатково ситуацію ускладнює якість відгуків. Наприклад, у США після хвилі масових звільнень рекрутери зіткнулися з великою кількістю однотипних резюме, згенерованих за допомогою ШІ. Це ускладнило відбір і збільшило витрати часу та ресурсів.
Ще один фактор — вартість помилки під час найму. Заміна співробітника може коштувати від половини його річної зарплати, а у випадку керівних посад — сягати кількох річних доходів.
До цього додаються витрати на адаптацію, онбординг і доступ до внутрішніх систем. У результаті кожна помилка найму стає суттєвим фінансовим ризиком для компанії.
Серед інших причин існування прихованого ринку вакансій:
конфіденційність і безпека: для низки позицій публічний пошук небажаний. Це стосується керівних ролей, а також сфер безпеки, фінансів і юриспруденції;
доступ до пасивних кандидатів: сильні спеціалісти рідко активно шукають роботу. Зазвичай їх знаходять через професійні зв’язки ще до того, як вони виходять на ринок праці. Компанії з розвиненою мережею контактів отримують доступ до таких кандидатів першими.
Чим це відрізняється від кумівства
Прихований найм часто плутають із кумівством, але між ними є принципова різниця. Кумівство означає найм через особисті зв’язки без оцінки компетенцій, кажуть фахівці.
У прихованому наймі зв’язок може допомогти потрапити в процес відбору, але не гарантує результату. Кандидат все одно проходить співбесіди, тестові завдання та оцінку навичок.
Кого найчастіше шукають приховано
Найчастіше прихований ринок праці використовується для пошуку топменеджменту — CEO, CFO, COO та інших керівників рівня С.
Також він актуальний для вузькопрофільних фахівців, яких складно знайти на відкритому ринку, а також для сфер, де критично важливі конфіденційність і довіра — фінанси, безпека, юриспруденція.
Окремий випадок — заміна чинного працівника без його відома, коли публічний пошук неможливий.
Професійна видимість залежить від галузі. Для одних спеціальностей важливі соцмережі, для інших — участь у заходах або публічні експертні коментарі. Загальний принцип один: про фахівця мають знати в професійному середовищі, навіть якщо канали різняться.
Виходити на потрібних людей напряму
Корисно підтримувати контакт із людьми у своїй галузі: коментувати їхні дописи, ставити запитання після виступів, ділитися спостереженнями або дякувати за корисний контент. Мета на цьому етапі — не пошук роботи, а формування впізнаваності.