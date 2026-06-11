Що купував бізнес за гроші з програми «Енергопідтримка для ФОП» Сьогодні 08:35 — Особисті фінанси

Генератор

43,6 тисячі фізичних осіб-підприємців отримали фінансову допомогу від держави в межах урядової програми енергопідтримки малого бізнесу. Загальний обсяг виплат склав 438,9 млн грн.

Про це пише Державна служба зайнятості.

Що відомо про програму

Програма діяла до 31 травня та довела свою ефективність як інструмент оперативної підтримки малого бізнесу в умовах енергетичних викликів. Програму «Енергопідтримка для ФОП» було запроваджено наприкінці січня під час тривалих відключень електроенергії, щоб допомогти підприємцям забезпечити безперервну роботу своїх закладів та зберегти робочі місця.

Учасники програми могли отримати від 7 500 до 15 000 грн на придбання або ремонт генераторів, закупівлю пального, оплату рахунків за енергопостачання та покриття інших витрат, пов’язаних із забезпеченням автономного електроживлення.

Середній розмір підтримки становив 10 тис. грн. Більше половини наданих коштів підприємці використали для закупівлі пального для генераторів.

Які галузі отримували допомогу

Завдяки державній підтримці тисячі малих підприємств змогли продовжити роботу навіть в умовах нестабільного електропостачання. Йдеться про магазини, заклади громадського харчування, аптеки, виробничі підприємства та бізнеси сфери послуг.

Найбільше отримувачів допомоги працюють у таких сферах:

роздрібна торгівля в магазинах — 18%;

діяльність ресторанів та надання послуг харчування — 17%;

роздрібна торгівля продуктами харчування — 14%.

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Приклади

Програма допомогла тисячам підприємців продовжити роботу в умовах відключень електроенергії.

Зокрема, підприємець з Мар’їнки, який зараз розвиває справу у сфері вантажних перевезень, використав отримані кошти на закупівлю пального для генератора, що дозволило без перебоїв готувати вантажні автомобілі до рейсів.

У Чернігові власниця кав’ярні використала отримані 7,5 тис. грн для оплати електроенергії. Це допомогло закладу працювати в зимовий період попри зростання витрат та перебої з електропостачанням.

Ще один приклад — ветеринарна клініка у Шостці, що спрямувала кошти програми на пальне для генератора, забезпечивши безперервну роботу медичних послуг для тварин та реалізацію благодійної ініціативи — стерилізацію безпритульних котів і собак.

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