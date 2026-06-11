Базова соціальна допомога: хто може отримати Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Базова соціальна допомога: хто може отримати

В Україні діють чіткі правила щодо нарахування базової соціальної допомоги (БСД) для громадян працездатного віку, які наразі не мають офіційного місця роботи.

Кому саме з безробітних погодять виплати, на який термін розрахована програма та за яких умов фінансування можна подовжити ще на пів року пише ТСН.ua.

Як платять безробітним

Особи працездатного віку мають законне право на отримання базової соціальної допомоги, проте для цього діє обов’язкова та безальтернативна юридична умова.

Людина повинна офіційно перебувати на обліку в Державному центрі зайнятості та мати офіційно підтверджений статус безробітного.

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Якщо громадянин працездатного віку фактично ніде не працює, але водночас ігнорує візити до установи та не стоїть на обліку як безробітний, БСД такій родині не призначать за жодних обставин.

Держава позиціонує цю допомогу як тимчасову підтримку для тих, хто прагне працевлаштуватися, а не як постійне утримання для тих, хто веде прихований спосіб життя чи працює у тіньовому секторі економіки.

Терміни виплат

Для офіційно зареєстрованих безробітних базова соціальна допомога первинно призначається терміном суворо на 6 місяців. Цей час надається людині для активної комунікації з кар’єрними радниками та відвідування співбесід.

Якщо протягом першого півріччя знайти відповідне місце роботи з об’єктивних причин так і не вдалося, законодавство дозволяє продовжити виплату БСД ще на один додатковий термін тривалістю 6 місяців. Проте для цього безробітний повинен довести свою дієву участь у процесі повернення на ринок праці.

Продовження витплат

Подовження виплат на друге півріччя стає можливим виключно за умови виконання однієї з наступних вимог Центра зайнятості:

безробітний бере активну та регулярну участь у суспільно корисних роботах.

громадянин офіційно проходить професійне перенавчання, курси підвищення кваліфікації або здобуває нову затребувану спеціальність за направленням установи;

людина сумлінно та в повному обсязі виконує свій затверджений індивідуальний план працевлаштування, не пропускаючи планових зустрічей та пропонованих вакансій.

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