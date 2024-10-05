Безробітні українці можуть приєднатися до громадських робіт: скільки можна заробити — Finance.ua
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Безробітні українці можуть приєднатися до громадських робіт: скільки можна заробити

Особисті фінанси
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Безробітні українці можуть приєднатися до громадських робіт: скільки можна заробити
Безробітні українці можуть приєднатися до громадських робіт: скільки можна заробити, Фото: freepik
Українці, які не мають роботи, мають можливість долучитися до громадських робіт, де оплата становить щонайменше 8 тисяч гривень за повний місяць.
Про це повідомили у пресцентрі Державної служби зайнятості України.

Особливості роботи

Громадські роботи — це оплачувані тимчасові роботи, які організовуються для забезпечення тимчасової зайнятості громадян. Для більшості проєктів не потрібна спеціальна кваліфікація чи освіта.
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Також Служба зайнятості зазначає, що часто громадські роботи мають гнучкий графік.
При цьому громадські роботи можна розглядати як спосіб тимчасово заробітку та реальний шанс знайти постійне місце роботи.

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Тривалість громадських робіт може становити до 180 календарних днів протягом року.
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Оплата — не нижче мінімальної заробітної плати (наразі це 8 тисяч гривень) за повністю відпрацьований місяць.
Напрямки громадських робіт:
  • догляд за особами з інвалідністю та похилого віку, соціальне обслуговування та адаптація незахищених верств населення;
  • роботи екологічного спрямування: роботи з благоустрою населених пунктів, ліквідація наслідків стихійних явищ тощо;
  • супровід та соціальне обслуговування осіб з вадами зору;
  • роботи соціального спрямування: надання допомоги особам з інвалідністю та їх супровід, надання допомоги родинам учасників АТО.
Нагадаємо, найбільше зростання зарплат в Україні зараз відбувається там, де найнижча конкуренція серед шукачів. Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на 2,4% до 21,5 тис. грн.
За матеріалами:
РБК-Україна
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