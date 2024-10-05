Безробітні українці можуть приєднатися до громадських робіт: скільки можна заробити — Finance.ua

Безробітні українці можуть приєднатися до громадських робіт: скільки можна заробити Сьогодні 20:11 — Особисті фінанси

Безробітні українці можуть приєднатися до громадських робіт: скільки можна заробити, Фото: freepik

Українці, які не мають роботи, мають можливість долучитися до громадських робіт, де оплата становить щонайменше 8 тисяч гривень за повний місяць.

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби зайнятості України.

Особливості роботи

Громадські роботи — це оплачувані тимчасові роботи, які організовуються для забезпечення тимчасової зайнятості громадян. Для більшості проєктів не потрібна спеціальна кваліфікація чи освіта.

Читайте також Імміграція стала головною проблемою Іспанії, обігнавши безробіття

Також Служба зайнятості зазначає, що часто громадські роботи мають гнучкий графік.

При цьому громадські роботи можна розглядати як спосіб тимчасово заробітку та реальний шанс знайти постійне місце роботи.

Тривалість громадських робіт може становити до 180 календарних днів протягом року.

Читайте також Має знизити рівень безробіття: уряд затвердив план розвитку малого та середнього бізнесу

Оплата — не нижче мінімальної заробітної плати (наразі це 8 тисяч гривень) за повністю відпрацьований місяць.

Напрямки громадських робіт:

догляд за особами з інвалідністю та похилого віку, соціальне обслуговування та адаптація незахищених верств населення;

роботи екологічного спрямування: роботи з благоустрою населених пунктів, ліквідація наслідків стихійних явищ тощо;

супровід та соціальне обслуговування осіб з вадами зору;

роботи соціального спрямування: надання допомоги особам з інвалідністю та їх супровід, надання допомоги родинам учасників АТО.

Нагадаємо, найбільше зростання зарплат в Україні зараз відбувається там, де найнижча конкуренція серед шукачів. Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на 2,4% до 21,5 тис. грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.