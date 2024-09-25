Імміграція стала головною проблемою Іспанії, обігнавши безробіття — Finance.ua

Імміграція стала головною проблемою Іспанії, обігнавши безробіття Сьогодні 18:16 — Світ

Імміграція стала головною проблемою Іспанії, обігнавши безробіття

Згідно з опитуванням Центру соціологічних досліджень (CIS) за вересень, імміграція стала головною проблемою країни для іспанців, обігнавши безробіття.

Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

За останні три місяці імміграція піднялася з дев’ятого місця у списку проблем, які турбують іспанців, на перше.

Частка тих, хто вказує її як першу, другу чи третю за важливістю проблему, зросла з 11,2% у червневому барометрі до 30,4% у вересневому.

Які проблеми вказують

Однак опитування, проведене на основі 4027 інтерв’ю з 2 по 6 вересня, показує, що імміграція опускається на п’яте місце, коли іспанців запитують про проблему, яка «особисто» торкається їх найбільше.

І тут респонденти вказують проблеми у порядку: економіка, охорона здоров’я, зайнятість, житло.

Цього року Іспанія приймає на 12% більше іноземних туристів, ніж у 2023 році, за чек середніх витрат 1432 євро.

Кількість міжнародних туристів, що прибули до Іспанії, досягла найвищого показника за перші сім місяців 2024 року, досягнувши 53,4 мільйона, що є зростанням на 12% порівняно з попереднім роком.

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали, що в Барселоні проблема незаконного захоплення житла, або окупасів, є найбільш поширеною в Іспанії, де в 2023 році було зареєстровано 4610 таких випадків. Окупаси — це люди, які вселяються в порожні приміщення без дозволу. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців

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