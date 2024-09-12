У яких галузях зараз найбільше зростають зарплати — дослідження
Найбільше зростання зарплат в Україні зараз відбувається там, де найнижча конкуренція серед шукачів. Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21,5 тис.
Про це свідчить дослідження ринку від Work.ua
Найбільше зростання зарплат у серпні відбулося в категорії «Транспорт, автобізнес» (+5% до липня, 30 тис), яка водночас входить в топ найменш конкурентних серед шукачів категорій. Імовірно, так роботодавці намагаються конкурувати за шукачів.
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Також зросли середні зарплати у вакансіях з категорій:
- «Телекомунікації та зв’язок» — 24 тис., +4% до липня;
- «Фінанси, банк» — 19 тис., +3%;
- «Дизайн, творчість» — 22,5 тис., +3%;
- «Секретаріат, діловодство, АГВ» — 19 тис., +3%;
- «Юриспруденція» — 20,5 тис., +2%;
- «Медицина, фармацевтика» — 21,5 тис., +2%.
У серпні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад, сфери ІТ і фахівців до Сил оборони) отримували:
- ендодонтисти (55 000 грн),
- водії-міжнародники (50 000 грн),
- керамісти (47 500),
- медіапродюсери,
- рихтувальники (45 000 грн),
- рієлтори (40 000 грн),
- майстри СТО (37 500 грн),
- адміністратори кавʼярень (37 000 грн),
- регіональні менеджери (36 500 грн),
- внутрішні аудитори (36 250 грн).
Довідка Finance.ua:
- середня зарплата в Україні станом на 2024 рік, за даними Держстату, становить 21 тис. грн;
- якщо людина із ереддньою зарплатою відкладатиме на купівлю останнього «айфону» близько 20% (4 200 грн), то назбирати на iPhone 16 базової версії можна за вісім місяців;
- як повідомляють в Держстаті, зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Так, доларова зарплата перевищила довоєнний рівень.
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