У яких галузях зараз найбільше зростають зарплати — дослідження Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

У яких галузях зараз найбільше зростають зарплати — дослідження

Найбільше зростання зарплат в Україні зараз відбувається там, де найнижча конкуренція серед шукачів. Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21,5 тис.

Найбільше зростання зарплат у серпні відбулося в категорії «Транспорт, автобізнес» (+5% до липня, 30 тис), яка водночас входить в топ найменш конкурентних серед шукачів категорій. Імовірно, так роботодавці намагаються конкурувати за шукачів.

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Також зросли середні зарплати у вакансіях з категорій:

«Телекомунікації та зв’язок» — 24 тис., +4% до липня;

«Фінанси, банк» — 19 тис., +3%;

«Дизайн, творчість» — 22,5 тис., +3%;

«Секретаріат, діловодство, АГВ» — 19 тис., +3%;

«Юриспруденція» — 20,5 тис., +2%;

«Медицина, фармацевтика» — 21,5 тис., +2%.

У серпні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад, сфери ІТ і фахівців до Сил оборони) отримували:

ендодонтисти (55 000 грн),

водії-міжнародники (50 000 грн),

керамісти (47 500),

медіапродюсери,

рихтувальники (45 000 грн),

рієлтори (40 000 грн),

майстри СТО (37 500 грн),

адміністратори кавʼярень (37 000 грн),

регіональні менеджери (36 500 грн),

внутрішні аудитори (36 250 грн).

Довідка Finance.ua:

середня зарплата в Україні станом на 2024 рік, за даними Держстату, становить 21 тис. грн;

якщо людина із ереддньою зарплатою відкладатиме на купівлю останнього «айфону» близько 20% (4 200 грн), то назбирати на iPhone 16 базової версії можна за вісім місяців;

як повідомляють в Держстаті, зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Так, доларова зарплата перевищила довоєнний рівень.



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