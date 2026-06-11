Сезонна робота в Німеччині: коли не потрібно платити податки Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Чоловік рахує банкноти євро

У Німеччині навіть школяр або студент зобов’язаний сплачувати податки, якщо отримує дохід. Податок залежить не від віку, а від суми заробітку.

Про це пише Ausnews. de з посиланням на Палату податкових консультантів федеральної землі Рейнланд-Пфальц.

Ключовим показником є базова неоподатковувана сума доходу. У 2026 році для неодружених осіб вона становить 12 348 євро на рік. Якщо загальний річний дохід не перевищує цю суму, сплачувати прибутковий податок не потрібно.

Чому податок можуть утримувати із зарплати

Із зарплати за сезонну або тимчасову роботу податок нерідко утримують автоматично.

Причина полягає в тому, що роботодавці зобов’язані застосовувати встановлені податкові правила. Тому під час короткострокових підробітків податок можуть утримати навіть тоді, коли за підсумками року працівник взагалі не має податкових зобов’язань.

У такому разі після завершення року можна добровільно подати податкову декларацію до фінансового управління та повернути надміру сплачені кошти.

Що відбувається, якщо є кілька місць роботи

Інша ситуація виникає, коли школяр або студент працює одночасно на кількох роботах.

Основний роботодавець, у якого працівник працює довше або був оформлений першим, застосовує стандартні правила оподаткування. Натомість другий роботодавець зобов’язаний використовувати шостий податковий клас.

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У цьому випадку податок утримується вже з першого євро доходу, а базова неоподатковувана сума в розмірі 12 348 євро не враховується.

Приклад розрахунку

Наприклад, студент працює на двох роботах. На основній роботі він отримує 500 євро на місяць, а на додатковій — 300 євро.

Із першого доходу податок можуть не утримувати через його невеликий розмір. Натомість із другої зарплати щомісяця можуть утримувати близько 33 євро податку. За рік ця сума становитиме приблизно 400 євро.

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Водночас загальний річний дохід такого студента дорівнюватиме 9 600 євро, що менше за встановлену неоподатковувану межу. Тобто фактично він не повинен сплачувати прибутковий податок.

Щоб повернути утримані кошти, необхідно подати податкову декларацію.

Як уникнути утримання податку

Щоб не чекати завершення року для повернення коштів, можна заздалегідь подати заяву на податкову пільгу.

Для цього потрібно оцінити свій орієнтовний річний дохід з усіх місць роботи, після чого подати через податкову службу або систему Mein ELSTER заяву «Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung». Бажано зробити це ще до початку роботи.

Після розгляду заяви податкова служба визначить індивідуальну неоподатковувану суму (Freibetrag). Це означає, що дохід у межах встановленого ліміту не оподатковуватиметься.

Після цього працівник може повідомити другого роботодавця про надану пільгу, і податок із додаткового доходу більше не утримуватиметься.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в ЄС найвищої продуктивності досягають такі країни, як Люксембург, Бельгія, Данія, Нідерланди та Франція. Це країни, де працівники мають найкоротші робочі графіки. За даними PIE (Польського економічного інституту), у 2025 році польські працівники працювали в середньому 38 годин на тиждень, що ставить їх на 5-те місце в Європейському Союзі. У Німеччині у середньому робочий тиждень складає 33,4 години.

Також ми розповідали , що кількість безробітних у Німеччині у 2026 році приблизно втричі перевищує число доступних вакансій. Крім того, кількість компаній, які планують скорочення персоналу, перевищує кількість тих, хто має намір наймати нових працівників.

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