Хто в Європі працює найменше та найбільше (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Хто в Європі працює найменше та найбільше (інфографіка)

У ЄС найвищої продуктивності досягають такі країни, як Люксембург, Бельгія, Данія, Нідерланди та Франція. Це країни, де працівники мають найкоротші робочі графіки.

Довший робочий час може бути пов’язаний з надмірним робочим навантаженням, що, у свою чергу, сприяє зниженню продуктивності, — зазначено у звіті PIE, пише inpoland.net.pl

Де найменше працюють самозайняті особи

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За даними PIE (Польського економічного інституту), у 2025 році польські працівники працювали в середньому 38 годин на тиждень, що ставить їх на 5-те місце в Європейському Союзі.

Приватні підприємці працюють більше годин на тиждень, ніж наймані працівники.

Довше, ніж у Польщі, працюють:

у Литві (38,6 години),

Болгарії (38,6 години),

Румунії (38,4 години)

Латвії (38,3 години).

Середній показник по ЄС минулого року становив 35 годин.

Найкоротший робочий день

у Нідерландах (29,7 години),

Данії (32,4 години),

Бельгії (32,6 години),

Австрії (33,0 години)

Німеччині (33,4 години).

Для підприємців, які не наймають працівників, середній показник по ЄС становить 38,4 години.

PIE наголосила, що підприємці з найманими працівниками присвячують роботі ще більше часу — в середньому 44,7 години на тиждень по ЄС.

У цій групі найменше працюють підприємці:

з Латвії (37,4 години

Естонії (37,9 години.

Найбільше працюють підприємці:

з Франції (48,4 години),

Бельгії (48,2 години)

Греції (47,3 години).

У Польщі 6,2% працівників працюють неповний робочий день, що є одним із найнижчих показників у ЄС — по всьому ЄС цей відсоток у середньому становить 17,7%.

Найбільша кількість працівників, зайнятих неповний робочий день, спостерігається в Нідерландах (42,7%), Австрії (30,1%) та Німеччині (29,4%), тоді як найнижча — у Болгарії (1,7%).

В Україні

не зменшать. Раніше Finance.ua писав , що проєкт оновленого Трудового кодексу пропонує зміни, які мають посилити захист прав працівників та наблизити українське законодавство до європейських стандартів. Водночас тривалість робочого тижня українцям

Проєкт кодексу передбачає збільшення мінімальної тривалості щорічної відпустки до 28 календарних днів. Проте ця норма стосуватиметься лише тих працівників, які наразі мають коротший гарантований період відпочинку.

Попри дискусії щодо переходу на 36- або навіть 32-годинний робочий тиждень, які тривають у деяких країнах ЄС, в Україні такі зміни наразі вважають передчасними.

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