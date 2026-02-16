В Україні не скоротять робочий тиждень, як в ЄС — причини Сьогодні 20:02

В Україні зберігається 40-годинний робочий тиждень

Проєкт оновленого Трудового кодексу пропонує зміни, які мають посилити захист прав працівників та наблизити українське законодавство до європейських стандартів. Водночас тривалість робочого тижня українцям не зменшать.

Про це пише Судово-юридична газета.

Захист від мобінгу та харасменту

Окремий блок змін стосується протидії мобінгу, харасменту та іншим формам приниження гідності на роботі.

Зокрема, якщо працівник стикається з такими проявами, він зможе ініціювати тимчасовий перехід на дистанційний формат роботи. Це має стати додатковим механізмом захисту в ситуаціях психологічного тиску чи конфлікту в колективі.

Відпустка — не менше 28 днів, але не для всіх

Проєкт кодексу передбачає збільшення мінімальної тривалості щорічної відпустки до 28 календарних днів. Проте ця норма стосуватиметься лише тих працівників, які наразі мають коротший гарантований період відпочинку.

Як пояснила в інтерв’ю «Укрінформу» заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак, для категорій, які вже мають довші відпустки — наприклад, відповідно до колективних договорів або спеціального законодавства (зокрема чорнобильського), — умови не зміняться.

У міністерстві наголошують, що підвищення мінімальної тривалості відпочинку є кроком до гармонізації з європейськими нормами.

Чому 40-годинний тиждень зберігається

Попри дискусії щодо переходу на 36- або навіть 32-годинний робочий тиждень, які тривають у деяких країнах ЄС, в Україні такі зміни наразі вважають передчасними.

Уряд аргументує це такими факторами:

воєнним станом,

нестачею кваліфікованих кадрів,

низькою продуктивністю праці.

За даними Міжнародної організації праці, станом на 2018 рік продуктивність праці в Україні була на 79% нижчою, ніж у Польщі.

В таких умовах скорочення робочого часу може посилити дисбаланси на ринку праці. Тому у проєкті кодексу зберігається 40-годинний робочий тиждень.

При цьому залишаються чинними спеціальні режими роботи — зокрема неповний робочий день для жінок після народження дитини, осіб з інвалідністю, працівників віком до 18 років та інших визначених категорій.

Понаднормова робота: чіткіші правила

Окрему увагу в документі приділено врегулюванню понаднормової праці. Наразі закон обмежує її 120 годинами на рік для одного працівника. Однак у галузях із регулярними піковими навантаженнями — таких як енергетика, медицина, логістика чи аварійні служби — фактична потреба часто є більшою.

Уряд пропонує чітко закріпити вимогу: усі понаднормові години мають обов’язково фіксуватися та оплачуватися у подвійному розмірі.

