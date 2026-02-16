Мінімальну зарплату можуть прив’язати до середньої: деталі нового Трудового кодексу Сьогодні 19:32 — Особисті фінанси

Розмір мінімалки має бути похідним від середньої заробітної плати в країні

Проєкт нового Трудового кодексу України передбачає гармонізацію правил ринку праці з нормами Європейського Союзу та має сприяти поверненню громадян і їхній інтеграції в європейський ринок праці.

Про це повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак, передає пресслужба Мінекономіки.

За словами Марчак, документ передбачає рівний захист трудових прав для всіх працівників незалежно від їхнього громадянства.

Також проєкт має забезпечити повну відповідність українського трудового законодавства нормам і директивам Європейського Союзу.

Новий підхід до мінімальної зарплати

Однією з ключових новацій є запровадження чіткої методології визначення мінімальної заробітної плати. Відповідно до проєкту, її розмір має розраховуватися на основі середньої заробітної плати в країні, що відповідає європейським підходам.

Конкретні параметри розрахунку визначатиме Кабінет Міністрів після консультацій із соціальними партнерами.

Цифрові сервіси для повернення працівників

Окремий напрям реформи — цифровізація ринку праці. Планується створення онлайн-інструментів, які дадуть змогу громадянам, перебуваючи за кордоном, шукати роботу в Україні, оцінювати відповідність своїх навичок вимогам роботодавців та отримувати рекомендації щодо навчання або перекваліфікації.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має стати основою реформи ринку праці;

у проєкті нового Трудового кодексу закріплюються сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, робота з нефіксованим робочим часом тощо. Крім того, документ пропонує збільшити тривалість щорічної оплачуваної відпустки до 28 календарних днів;

сьогодні близько 18,5 мільйона осіб економічно активного віку, тоді як офіційно зайняті трохи більше 10 мільйонів. Приблизно 46% населення економічно активного віку не є учасниками ринку праці. Зміни трудового законодавства сприятимуть виходу з «тіні» частини українців.

