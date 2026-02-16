0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінімальну зарплату можуть прив’язати до середньої: деталі нового Трудового кодексу

Особисті фінанси
7
Розмір мінімалки має бути похідним від середньої заробітної плати в країні
Розмір мінімалки має бути похідним від середньої заробітної плати в країні
Проєкт нового Трудового кодексу України передбачає гармонізацію правил ринку праці з нормами Європейського Союзу та має сприяти поверненню громадян і їхній інтеграції в європейський ринок праці.
Про це повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак, передає пресслужба Мінекономіки.
За словами Марчак, документ передбачає рівний захист трудових прав для всіх працівників незалежно від їхнього громадянства.
Також проєкт має забезпечити повну відповідність українського трудового законодавства нормам і директивам Європейського Союзу.

Новий підхід до мінімальної зарплати

Однією з ключових новацій є запровадження чіткої методології визначення мінімальної заробітної плати. Відповідно до проєкту, її розмір має розраховуватися на основі середньої заробітної плати в країні, що відповідає європейським підходам.
Конкретні параметри розрахунку визначатиме Кабінет Міністрів після консультацій із соціальними партнерами.

Цифрові сервіси для повернення працівників

Окремий напрям реформи — цифровізація ринку праці. Планується створення онлайн-інструментів, які дадуть змогу громадянам, перебуваючи за кордоном, шукати роботу в Україні, оцінювати відповідність своїх навичок вимогам роботодавців та отримувати рекомендації щодо навчання або перекваліфікації.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має стати основою реформи ринку праці;
  • у проєкті нового Трудового кодексу закріплюються сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, робота з нефіксованим робочим часом тощо. Крім того, документ пропонує збільшити тривалість щорічної оплачуваної відпустки до 28 календарних днів;
  • сьогодні близько 18,5 мільйона осіб економічно активного віку, тоді як офіційно зайняті трохи більше 10 мільйонів. Приблизно 46% населення економічно активного віку не є учасниками ринку праці. Зміни трудового законодавства сприятимуть виходу з «тіні» частини українців.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЗарплатаМінімальна зарплата
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems