Скільки заробляють DevOps в Україні та за кордоном

Сфера DevOps залишається однією з найвисокооплачуваніших в українському ІТ. Зарплати SRE, DevOps, Security та SysAdmin за пів року майже не змінилися. Однак у DevOps знизився третій квартиль зарплат порівняно з літом 2025 року — найбільш високооплачуваних фахівців стало дещо менше або їм стали менше платити.
Про це свідчать результати дослідження DOU.

Медіанні зарплати

Сфера DevOps / SRE і надалі залишається однією з найбільш високооплачуваних в українському ІТ. Медіанна зарплата тут становить $4200.
Для порівняння:
  • фахівці з кібербезпеки — $2000;
  • SysAdmin / Network Engineers — $1200.
Динаміка зарплат

Станом на грудень 2025 року медіанна зарплата SRE-фахівців становить $4550, що на $50 більше, ніж пів року тому.
У DevOps-спеціалістів зростання зупинилося, а в окремих категоріях зафіксовано зниження:
  • DevOps Team Lead — $6250 (-$250);
  • Senior DevOps Engineer — $5000 (-$500);
  • Middle DevOps Engineer — $2700 (-$300).
Натомість у Junior DevOps Engineer падіння зупинилося: медіанна зарплата зросла на $21 з літа 2025 року й майже повернулася до рівня грудня 2024-го (до $1071).
Загалом медіана DevOps-інженерів ($4000) залишається без змін насамперед завдяки фахівцям рівня Lead+ (Architect, Principal, Staff і Technical Lead), які утримують загальний показник. Також без змін за останні шість місяців залишаються зарплати фахівців із Security ($2000).
У системних адміністраторів медіанна зарплата продовжує незначно коливатися: у грудні 2025 року вона становить $1100 на $100 менше, ніж пів року тому.
Динаміка за квартилями

Аналіз третього квартиля свідчить про зменшення кількості найбільш високооплачуваних спеціалістів у DevOps:
  • Team Lead — $8000 (раніше $8500);
  • Senior — $6300 (було $7000);
  • Middle — $3255 (було $3800);
  • Junior — $1400 (було $1763).
Infrastructure Engineers зберігають дуже високий третій квартиль зарплати — $7500 (показник майже не змінився з попередньої хвилі), однак саме в цій групі спостерігається найбільший розкид компенсацій у сфері DevOps / SRE. SRE-фахівці втратили в третьому квартилі: наразі він становить $5400 проти $6700 раніше. У SysAdmin ситуація залишилася стабільною, якщо порівнювати з попереднім дослідженням — третій квартиль компенсації становить $1888.

За досвідом роботи

Зарплати DevOps-інженерів стабільно зростають разом з досвідом — приблизно до восьми років, після чого динаміка виходить на плато. Імовірно, у групі найбільш досвідчених девопсів рівень оплати далі більше залежить від інших чинників, тоді як кількість років у спеціалізації вже не має вирішального значення.

За рівнем англійської

Для фахівців у сфері DevOps / SRE володіння англійською має відчутний вплив на зарплату. Якщо спеціаліст із рівнем Pre-Intermediate отримує медіанну компенсацію $2700, то, досягнувши рівня Upper-Intermediate, може розраховувати вже на $4500. Перехід до Advanced супроводжується зростанням доходу (до $4638), але приріст вже суттєво менший, ніж на попередньому етапі.
Для фахівців SysAdmin і Network Engineer, як і для DevOps / SRE, найвідчутніший ефект дає підвищення рівня англійської з Intermediate до Upper-Intermediate. Для SysAdmin і Network Engineer — це приріст медіанної зарплати на $447, для DevOps / SRE — на $1187.

Зарплати у містах

Найвищі зарплати DevOps / SRE зафіксовано у Києві — $4600. Далі йдуть:
  • Одеса — $4050;
  • Львів — $3990;
  • інші міста — $3600−3700.
У SysAdmin / Network Engineer:
  • Київ — $1550;
  • Львів — $1440;
  • інші міста — близько $785.

Зарплати за кордоном

DevOps / SRE-фахівці за кордоном заробляють суттєво більше, ніж в Україні на всіх рівнях досвіду. Найбільша різниця в медіанних зарплатах ($1770) серед спеціалістів із 10−14 роками досвіду.
Найбільший розрив спостерігається серед спеціалістів із досвідом 10−14 років
Найбільший розрив спостерігається серед спеціалістів із досвідом 10−14 років, dou.ua
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Payment systems