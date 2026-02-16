Скільки заробляють DevOps в Україні та за кордоном Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Сфера DevOps залишається однією з найвисокооплачуваніших в українському ІТ

Сфера DevOps залишається однією з найвисокооплачуваніших в українському ІТ. Зарплати SRE, DevOps, Security та SysAdmin за пів року майже не змінилися. Однак у DevOps знизився третій квартиль зарплат порівняно з літом 2025 року — найбільш високооплачуваних фахівців стало дещо менше або їм стали менше платити.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

Медіанні зарплати

Сфера DevOps / SRE і надалі залишається однією з найбільш високооплачуваних в українському ІТ. Медіанна зарплата тут становить $4200.

Для порівняння:

фахівці з кібербезпеки — $2000;

SysAdmin / Network Engineers — $1200.

Динаміка зарплат

Станом на грудень 2025 року медіанна зарплата SRE-фахівців становить $4550, що на $50 більше, ніж пів року тому.

У DevOps-спеціалістів зростання зупинилося, а в окремих категоріях зафіксовано зниження:

DevOps Team Lead — $6250 (-$250);

Senior DevOps Engineer — $5000 (-$500);

Middle DevOps Engineer — $2700 (-$300).

Натомість у Junior DevOps Engineer падіння зупинилося: медіанна зарплата зросла на $21 з літа 2025 року й майже повернулася до рівня грудня 2024-го (до $1071).

Загалом медіана DevOps-інженерів ($4000) залишається без змін насамперед завдяки фахівцям рівня Lead+ (Architect, Principal, Staff і Technical Lead), які утримують загальний показник. Також без змін за останні шість місяців залишаються зарплати фахівців із Security ($2000).

У системних адміністраторів медіанна зарплата продовжує незначно коливатися: у грудні 2025 року вона становить $1100 на $100 менше, ніж пів року тому.

Динаміка за квартилями

Аналіз третього квартиля свідчить про зменшення кількості найбільш високооплачуваних спеціалістів у DevOps:

Team Lead — $8000 (раніше $8500);

Senior — $6300 (було $7000);

Middle — $3255 (було $3800);

Junior — $1400 (було $1763).

Infrastructure Engineers зберігають дуже високий третій квартиль зарплати — $7500 (показник майже не змінився з попередньої хвилі), однак саме в цій групі спостерігається найбільший розкид компенсацій у сфері DevOps / SRE. SRE-фахівці втратили в третьому квартилі: наразі він становить $5400 проти $6700 раніше. У SysAdmin ситуація залишилася стабільною, якщо порівнювати з попереднім дослідженням — третій квартиль компенсації становить $1888.

За досвідом роботи

Зарплати DevOps-інженерів стабільно зростають разом з досвідом — приблизно до восьми років, після чого динаміка виходить на плато. Імовірно, у групі найбільш досвідчених девопсів рівень оплати далі більше залежить від інших чинників, тоді як кількість років у спеціалізації вже не має вирішального значення.

За рівнем англійської

Для фахівців у сфері DevOps / SRE володіння англійською має відчутний вплив на зарплату. Якщо спеціаліст із рівнем Pre-Intermediate отримує медіанну компенсацію $2700, то, досягнувши рівня Upper-Intermediate, може розраховувати вже на $4500. Перехід до Advanced супроводжується зростанням доходу (до $4638), але приріст вже суттєво менший, ніж на попередньому етапі.

Для фахівців SysAdmin і Network Engineer, як і для DevOps / SRE, найвідчутніший ефект дає підвищення рівня англійської з Intermediate до Upper-Intermediate. Для SysAdmin і Network Engineer — це приріст медіанної зарплати на $447, для DevOps / SRE — на $1187.

Зарплати у містах

Найвищі зарплати DevOps / SRE зафіксовано у Києві — $4600. Далі йдуть:

Одеса — $4050;

Львів — $3990;

інші міста — $3600−3700.

У SysAdmin / Network Engineer:

Київ — $1550;

Львів — $1440;

інші міста — близько $785.

Зарплати за кордоном

DevOps / SRE-фахівці за кордоном заробляють суттєво більше, ніж в Україні на всіх рівнях досвіду. Найбільша різниця в медіанних зарплатах ($1770) серед спеціалістів із 10−14 роками досвіду.

