Деклараційна кампанія триває. За місяць українці задекларували понад 16 млрд грн доходів

Доходи понад 1 млн грн задекларували понад 2 тисячі громадян

З 1 січня Україні триває кампанія декларування доходів за 2025 рік. За перший місяць громадяни подали понад 25 тисяч декларацій, що перевищує показники минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Скільки декларацій уже подано

Кампанія декларування доходів, отриманих у 2025 році, стартувала 1 січня 2026 року. Протягом першого місяця громадяни подали понад 25 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Це на 8% (майже на 2 тисячі декларацій) більше, ніж за аналогічний період торік.

Загалом українці вже задекларували 16,7 млрд грн доходів.

Які суми нараховано до бюджету

За поданими деклараціями визначено такі податкові зобов’язання:

272,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — на 4,5 млн грн (2%) більше, ніж минулого року;

152,4 млн грн військового збору — на 104,9 млн грн більше. Зростання пояснюється підвищенням ставки збору.

Найбільші податкові зобов’язання задекларували четверо громадян із Хмельницької, Київської областей та міста Києва — понад 10 млн грн кожен.

Декларації мільйонерів

Доходи понад 1 млн грн задекларували понад 2 тисячі громадян. Загальна сума таких доходів — 9,9 млрд грн, з яких до сплати в бюджет визначено 177,1 млн грн ПДФО та 89,9 млн грн військового збору.

Водночас 28 осіб задекларували до сплати понад 1 млн грн кожен. Загальна сума їхніх податкових зобов’язань — 124,1 млн грн (з них 88,7 млн грн — ПДФО та 35,4 млн грн — військовий збір).

Найбільшу кількість декларацій подали мешканці:

Львівської області;

Дніпропетровської області;

Харківської області;

Одеської області;

міста Києва.

Хто подає декларації

У кампанії беруть участь громадяни різного віку. Наймолодшому декларанту майже 6 років (декларацію подано уповноваженою особою), найстаршій — 93 роки.

Найбільш активними є громадяни віком:

40−50 років — майже 9 тисяч декларацій;

20−40 років — близько 8 тисяч декларацій.

Понад 8 тисяч громадян задекларували право на податкову знижку. Загальна сума коштів, заявлених до повернення, становить 63,1 млн грн.

