У яких сферах у Польщі найпростіше знайти роботу

У Польщі не вистачає працівників — тому влада підготувала список дефіцитних професій, щоб швидше закривати вакансії
Польща опублікувала офіційний перелік дефіцитних професій, щоб полегшити працевлаштування іноземців, зокрема українців.
Про це пише inpoland.
До таких методів вдалися через брак кадрів у ключових галузях. Так, у першому півріччі 2025 року зареєстрували 33 тисячі безробітних, тоді як кількість вакансій становила 29 тисяч.
Тож щоб іноземцям було простіше знайти роботу, вже видали понад 100 тисяч документів, які легалізують працевлаштування.

Де найбільший попит

Найбільше працівників шукають у таких сферах:
  • інженерія (технологи, будівельники, механіки, електрики);
  • лікарі без спеціалізації або ті, хто її здобуває;
  • медичні фахівці з високою кваліфікацією;
  • медсестри та акушерки;
  • викладачі іноземних мов;
  • програмісти, розробники та адміністратори баз даних;
  • оператори енергетичного обладнання;
  • асистенти викладачів;
  • покрівельники, сантехніки, трубопровідники;
  • водії автобусів і трамваїв.
Для цих професій передбачена швидша процедура отримання дозволів на роботу та легалізації перебування. У міністерстві зазначають, що саме в цих сферах іноземці мають найбільші шанси швидко працевлаштуватися.
Раніше ми повідомляли, що старіння населення Польщі стає одним із головних чинників, що обмежують розвиток польського ринку праці та формують довгострокову потребу країни в іноземній робочій силі, зокрема з України.
Також ми писали, що однією із найбільш дефіцитних галузей у Польщі є транспорт та логістика: зарплати водіїв продовжують зростати, однак сфера все глибше занурюється в дефіцит кадрів.
Світлана Вишковська
Редактор
