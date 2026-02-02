Скільки заробляють водії в Польщі, і чому галузь на межі кризи
Зарплати водіїв у Польщі продовжують зростати, однак транспортна галузь усе глибше занурюється в дефіцит кадрів.
Про це повідомляє inpoland.
- За даними звіту фонду Truckers Life, у 2025 році середній заробіток водія вантажівки сягнув 9000 злотих нетто.
- Водночас ринок праці недораховується до 200 тисяч водіїв.
Досвід майже не впливає на зарплату
Дослідження показало, що стаж роботи не має суттєвого впливу на рівень оплати праці. Відчутна різниця є лише у водіїв-початківців: у перший рік роботи вони в середньому отримують близько 8000 злотих нетто.
Більшість працює офіційно
Більшість водіїв у Польщі має стабільну форму зайнятості:
- 94% працюють за трудовими договорами;
- 4% є самозайнятими;
- 2% виконують роботу за договорами доручення.
Попри це, фінансове задоволення серед працівників низьке. Понад 60% опитаних водіїв заявили, що незадоволені рівнем своєї оплати праці. У 2025 році 59% не отримали жодного підвищення, а 15% заробляють менше, ніж торік.
Старіння кадрів і масові наміри звільнитися
Транспортна галузь стикається з довгостроковими проблемами. Середній вік водіїв у Польщі перевищує 50 років, а дефіцит кадрів оцінюється майже у 200 тисяч осіб. Ситуацію ускладнює те, що понад половина водіїв регулярно замислюються про зміну роботи або повний вихід із професії.
Автори звіту зазначають, що ключові причини кадрової кризи пов’язані не лише із зарплатами. Водії скаржаться на нестачу безпечних паркувальних місць, відсутність належних санітарних умов та проблеми з організацією праці — чинники, які часто не залежать безпосередньо від транспортних компаній.
