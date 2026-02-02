0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки заробляють водії в Польщі, і чому галузь на межі кризи

Світ
72
Польща відчуває значний дефіцит кадрів у галузі транспорту
Польща відчуває значний дефіцит кадрів у галузі транспорту
Зарплати водіїв у Польщі продовжують зростати, однак транспортна галузь усе глибше занурюється в дефіцит кадрів.
Про це повідомляє inpoland.
  • За даними звіту фонду Truckers Life, у 2025 році середній заробіток водія вантажівки сягнув 9000 злотих нетто.
  • Водночас ринок праці недораховується до 200 тисяч водіїв.

Досвід майже не впливає на зарплату

Дослідження показало, що стаж роботи не має суттєвого впливу на рівень оплати праці. Відчутна різниця є лише у водіїв-початківців: у перший рік роботи вони в середньому отримують близько 8000 злотих нетто.

Більшість працює офіційно

Більшість водіїв у Польщі має стабільну форму зайнятості:
  • 94% працюють за трудовими договорами;
  • 4% є самозайнятими;
  • 2% виконують роботу за договорами доручення.
Попри це, фінансове задоволення серед працівників низьке. Понад 60% опитаних водіїв заявили, що незадоволені рівнем своєї оплати праці. У 2025 році 59% не отримали жодного підвищення, а 15% заробляють менше, ніж торік.

Старіння кадрів і масові наміри звільнитися

Транспортна галузь стикається з довгостроковими проблемами. Середній вік водіїв у Польщі перевищує 50 років, а дефіцит кадрів оцінюється майже у 200 тисяч осіб. Ситуацію ускладнює те, що понад половина водіїв регулярно замислюються про зміну роботи або повний вихід із професії.
Читайте також
Автори звіту зазначають, що ключові причини кадрової кризи пов’язані не лише із зарплатами. Водії скаржаться на нестачу безпечних паркувальних місць, відсутність належних санітарних умов та проблеми з організацією праці — чинники, які часто не залежать безпосередньо від транспортних компаній.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Заробітна плата в ПольщіПольща
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems