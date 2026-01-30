Кому в Польщі мають доплачувати до 1000 злотих щомісяця
У 2026 році роботодавці зобов’язані щомісяця виплачувати працівникам, які працюють у нічний час, доплати до зарплати. Розповідаємо, що треба знати про ці доплати.
Хто має право на доплату
Як пише inpoland, право на доплату мають усі працівники, які виконують роботу в нічний час. Нічною вважається робота з 21:00 до 7:00, а конкретні часові межі визначає роботодавець у внутрішніх правилах.
Надбавка є обов’язковою і не залежить від рішення чи фінансового стану роботодавця.
Скільки платитимуть за нічні зміни
Згідно зі статтею 151(8) § 1 Трудового кодексу, за кожну годину роботи вночі працівник отримує доплату у розмірі 20% від мінімальної зарплати.
З січня 2026 року мінімальна заробітна плата становитиме 4806 злотих брутто або 3605,85 злотих нетто. Через це погодинна надбавка змінюватиметься залежно від кількості робочих годин у місяці.
Погодинні ставки за нічну роботу у 2026 році
Розмір доплати за одну нічну годину становитиме:
- січень — 6,01 зл.;
- лютий — 6,01 зл.;
- березень — 5,46 зл.;
- квітень — 5,72 зл.;
- травень — 6,01 зл.;
- червень — 5,72 зл.;
- липень — 5,22 зл.;
- серпень — 6,01 зл.;
- вересень — 5,46 зл.;
- жовтень — 5,46 зл.;
- листопад — 6,01 зл.;
- грудень — 6,01 зл.
Працівники, які працюють виключно в нічні зміни, можуть у окремі місяці, зокрема в лютому, отримати доплату до 1000 злотих. Остаточна сума залежить від кількості відпрацьованих нічних годин.
Чи можна відмовити у виплаті
Роботодавець не має права відмовитися від виплати надбавки або замінити її іншою формою винагороди. Це прямо заборонено трудовим законодавством.
Хто не може працювати в нічний час
Кодекс праці передбачає обмеження для окремих категорій працівників. До нічної роботи не допускаються:
- вагітні жінки;
- працівники віком до 18 років;
- працівники, які мають дітей віком до 8 років;
- особи з інвалідністю.
Раніше ми повідомляли, що середня валова заробітна плата у Польщі в секторі підприємств у грудні 2025 року становила 9 583,31 злотих.
