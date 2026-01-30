Кому в Польщі мають доплачувати до 1000 злотих щомісяця Сьогодні 09:17 — Особисті фінанси

У Польщі за кожну годину роботи вночі працівник має отримувати доплату

У 2026 році роботодавці зобов’язані щомісяця виплачувати працівникам, які працюють у нічний час, доплати до зарплати. Розповідаємо, що треба знати про ці доплати.

Хто має право на доплату

Як пише inpoland , право на доплату мають усі працівники, які виконують роботу в нічний час. Нічною вважається робота з 21:00 до 7:00, а конкретні часові межі визначає роботодавець у внутрішніх правилах.

Надбавка є обов’язковою і не залежить від рішення чи фінансового стану роботодавця.

Скільки платитимуть за нічні зміни

Згідно зі статтею 151(8) § 1 Трудового кодексу, за кожну годину роботи вночі працівник отримує доплату у розмірі 20% від мінімальної зарплати.

З січня 2026 року мінімальна заробітна плата становитиме 4806 злотих брутто або 3605,85 злотих нетто. Через це погодинна надбавка змінюватиметься залежно від кількості робочих годин у місяці.

Погодинні ставки за нічну роботу у 2026 році

Розмір доплати за одну нічну годину становитиме:

січень — 6,01 зл.;

лютий — 6,01 зл.;

березень — 5,46 зл.;

квітень — 5,72 зл.;

травень — 6,01 зл.;

червень — 5,72 зл.;

липень — 5,22 зл.;

серпень — 6,01 зл.;

вересень — 5,46 зл.;

жовтень — 5,46 зл.;

листопад — 6,01 зл.;

грудень — 6,01 зл.

Працівники, які працюють виключно в нічні зміни, можуть у окремі місяці, зокрема в лютому, отримати доплату до 1000 злотих. Остаточна сума залежить від кількості відпрацьованих нічних годин.

Чи можна відмовити у виплаті

Роботодавець не має права відмовитися від виплати надбавки або замінити її іншою формою винагороди. Це прямо заборонено трудовим законодавством.

Хто не може працювати в нічний час

Кодекс праці передбачає обмеження для окремих категорій працівників. До нічної роботи не допускаються:

вагітні жінки;

працівники віком до 18 років;

працівники, які мають дітей віком до 8 років;

особи з інвалідністю.

Раніше ми повідомляли , що середня валова заробітна плата у Польщі в секторі підприємств у грудні 2025 року становила 9 583,31 злотих.

