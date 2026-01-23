Скільки нині заробляють в Польщі Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Як зросла зарплата в Польщі

За даними GUS, середня валова заробітна плата в секторі підприємств у грудні 2025 року становила 9 583,31 злотих.

Про це пише Іnpoland.net.pl

Причини підвищення

На підвищення рівня оплати праці вплинули додаткові виплати, зокрема квартальні, річні, святкові премії та бонуси.

Як зросла зарплата

У річному вимірі зарплати зросли вище очікуваного — на 8,6%; експерти очікували підвищення на рівні 6,9%.

Рівень зайнятості в корпоративному секторі знизився на 0,7%. Хоча зміни незначні, вони свідчать про те, що ринок праці у великих компаніях дещо скорочується, а темпи найму сповільнюються. Хоча це не є різким спадом, варто зазначити, що кількість робочих місць більше не зростає так швидко, як раніше.

Раніше Finance.ua писав , що уряд Польщі ухвалив зміни до спеціального закону про допомогу громадянам України, який було прийнято після початку повномасштабної війни. Зокрема буде змінено порядок надання медичної допомоги та відкриття бізнесу.

Але деякі чинні положення для українців будуть збережені та перенесені до Закону про захист іноземців.

Довідка Finance.ua:

Українці працюють у Польщі переважно в секторах, де бракує місцевої робочої сили. Це такі галузі, як будівництво, промисловість, сфера послуг, транспорт, громадське харчування та догляд за людьми похилого віку.

Близько 40% дорослих іммігрантів з України мають високу або дуже високу ймовірність залишитися в Польщі на постійній основі. Про це йдеться в аналізі Польського економічного інституту (PIE).

