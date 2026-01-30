Кабмін визначив нові правила паркування для водіїв з інвалідністю
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону, який встановлює, хто та яким чином може користуватися паркувальними місцями для осіб з інвалідністю.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Основні положення законопроєкту
Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються особам з інвалідністю» передбачає:
- водії з інвалідністю або ті, хто перевозить осіб з інвалідністю, зокрема на транспортних засобах підприємств, установ, організацій соціальної сфери та громадських об’єднань осіб з інвалідністю, користуються всіма перевагами, що надаються особам з інвалідністю;
- на транспортних засобах має бути встановлено розпізнавальний знак «Особа з інвалідністю»;
- водії повинні мати при собі документи, що підтверджують інвалідність водія або пасажира, у паперовій чи електронній формі, та пред’являти їх на вимогу поліцейського.
Кількість спеціальних паркувальних місць
Місць для безоплатного паркування водіїв з інвалідністю або тих, хто перевозить осіб з інвалідністю, має бути не менше 10% від загальної кількості паркомісць, але не менше одного.
Такі місця облаштовуються на спеціально відведених майданчиках із відповідними дорожніми знаками або розміткою.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що особи з інвалідністю зможуть отримати до 50 тис. грн за переобладнання авто.
Кабінет Міністрів визначив механізм надання грошової компенсації особам з інвалідністю та особам з обмеженнями повсякденного функціонування за переобладнання легкових автомобілів. Компенсація виплачується у розмірі фактично витрачених коштів на переобладнання автомобіля, але не більше ніж 50 тис. грн.
