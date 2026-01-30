Кабмін визначив нові правила паркування для водіїв з інвалідністю Сьогодні 08:37 — Особисті фінанси

Кабмін встановив 10% місць для водіїв з інвалідністю на парковках

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону, який встановлює, хто та яким чином може користуватися паркувальними місцями для осіб з інвалідністю.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Основні положення законопроєкту

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються особам з інвалідністю» передбачає:

водії з інвалідністю або ті, хто перевозить осіб з інвалідністю, зокрема на транспортних засобах підприємств, установ, організацій соціальної сфери та громадських об’єднань осіб з інвалідністю, користуються всіма перевагами, що надаються особам з інвалідністю;

на транспортних засобах має бути встановлено розпізнавальний знак «Особа з інвалідністю»;

водії повинні мати при собі документи, що підтверджують інвалідність водія або пасажира, у паперовій чи електронній формі, та пред’являти їх на вимогу поліцейського.

Кількість спеціальних паркувальних місць

Місць для безоплатного паркування водіїв з інвалідністю або тих, хто перевозить осіб з інвалідністю, має бути не менше 10% від загальної кількості паркомісць, але не менше одного.

Такі місця облаштовуються на спеціально відведених майданчиках із відповідними дорожніми знаками або розміткою.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що особи з інвалідністю зможуть отримати до 50 тис. грн за переобладнання авто.

Кабінет Міністрів визначив механізм надання грошової компенсації особам з інвалідністю та особам з обмеженнями повсякденного функціонування за переобладнання легкових автомобілів. Компенсація виплачується у розмірі фактично витрачених коштів на переобладнання автомобіля, але не більше ніж 50 тис. грн.

