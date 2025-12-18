0 800 307 555
Особи з інвалідністю зможуть отримати до 50 тис. грн за переобладнання авто: рішення Кабміну

Технології&Авто
22
Кабінет Міністрів визначив механізм надання грошової компенсації особам з інвалідністю та особам з обмеженнями повсякденного функціонування за переобладнання легкових автомобілів. Компенсація виплачується у розмірі фактично витрачених коштів на переобладнання автомобіля, але не більше ніж 50 тис. грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Як і коли подавати заяву

Подати заяву на отримання компенсації можна протягом 3 місяців з дати реєстрації переобладнаного автомобіля. Звернення подається до територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.
Заяву можна подати у паперовій формі безпосередньо до територіальних відділень Фонду. Також передбачена можливість подання заяви через електронний кабінет особи на Соціальному вебпорталі електронних послуг Мінсоцполітики або через портал Дія.

Хто має право на компенсацію

Право на отримання компенсації мають особи, які раніше не отримували відшкодування за переобладнання автомобіля за іншими бюджетними програмами. Також компенсація можлива у разі, якщо з моменту попередньої виплати минуло понад 7 років.
Повторне призначення компенсації допускається у випадку втрати автомобіля внаслідок бойових дій або у разі переобладнання іншого автомобіля, набутого у власність. У такому разі повторна виплата можлива не раніше ніж через 7 років з дати отримання попередньої компенсації.
Читайте також: Автоцивілка для новачків: це варто знати, коли страхуєте першу машину
Нагадаємо, в листопаді Finance.ua писав, що до кінця 2025 року в Україні почне діяти програма відшкодування витрат ветеранам на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників автомобілів. А вже з 2026 року запрацює компенсація за переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Альона Лістунова
Авто
