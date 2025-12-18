ТОП-5 популярних авто, які розчарували власників через технічні проблеми Сьогодні 05:03 — Технології&Авто

ТОП-5 популярних авто, які розчарували власників через технічні проблеми

Попри репутацію надійних і масових моделей, навіть популярні автомобілі можуть мати серйозні технічні вади, які стають очевидними лише з роками експлуатації.

Найкраще про це свідчать відгуки реальних власників на профільних форумах, де люди відкрито діляться проблемами, з якими стикаються щодня. У деяких випадках ці несправності настільки поширені, що вплинули на імідж цілих модельних років.

Toyota RAV4 (2019)

Кросовер, який традиційно вважається еталоном витривалості, несподівано розчарував власників версій 2019 року. Найчастіша скарга — ривки та затримки під час різкого прискорення, особливо в міському потоці або при маневрах. Компанія обмежилася технічним бюлетенем і не оголошувала офіційний відклик, а оновлення програмного забезпечення трансмісії отримували лише ті, хто наполегливо звертався до дилерів.

Hyundai Sonata (2011)

Седан із претензією на преміальність зіткнувся з масштабними проблемами силового агрегату. Власники масово повідомляли про підвищену витрату мастила, знос підшипників, поршневої групи та сторонні шуми в двигуні. У підсумку ситуація дійшла до колективного позову, що серйозно вдарило по репутації моделі на вторинному ринку.

Nissan Altima (2013)

Проблеми з варіаторами Nissan добре відомі, але саме Altima 2013 року стала одним із найбільш проблемних прикладів. За словами власників, коробки передач виходили з ладу ще до пробігу 100 тис. км. Компанія була змушена продовжити гарантію та внести конструктивні зміни, однак негативний шлейф тягнувся за моделлю ще багато років.

Читайте також Якими авто найбільше незадоволені власники (інфографіка)

Nissan Pathfinder (2006)

У цьому випадку мова йде про серйозну інженерну помилку: охолоджуюча рідина могла потрапляти в трансмісію через радіатор. Наслідки були катастрофічними — повний вихід з ладу коробки передач. Власникам часто доводилося міняти і трансмісію, і радіатор за власний кошт, що робило експлуатацію надзвичайно дорогою.

Honda Civic (2002)

Попри загальну репутацію надійності, Civic 2002 року став винятком. Власники скаржилися на масові проблеми з коробкою передач, які виникали ще до досягнення 200 тис. км пробігу. Для багатьох це стало неприємною несподіванкою, зважаючи на імідж моделі як «безпроблемної».

Раніше ми повідомляли про рейтинг найбільш надійних уживаних автомобілів у категорії віком 4−5 років.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.