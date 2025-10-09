0 800 307 555
укр
Якими авто найбільше незадоволені власники (інфографіка)

Технології&Авто
102
Експерти визначили автомобілі, якими найбільше незадоволені їхні власники.
Про це пише Consumer Reports.
Вони проаналізувала дані нашого останнього опитування учасників, щоб оцінити поточний стан задоволеності власників транспортних засобів. Оцінка задоволеності власників, яка базується на тому, чи кажуть власники, що вони точно купили б той самий автомобіль знову, якби їм дали вибір, вимірює, чи виправдав автомобіль очікування.
На жаль, щороку з’являються моделі від автовиробників, які говорять гучні слова, але не можуть забезпечити результат. І їх мичасто бачимо у списку моделей, якими найменш задоволені.
До рейтингу увійшли звичайні легкові автомобілі, кросовери та позашляховики.
Найнижчий рейтинг задоволеності виявився у гібридного позашляховика Jeep Grand Cherokee PHEV. Тільки 34% власників моделі заявили, що рекомендують купити цей автомобіль.
Головною проблемою Jeep Grand Cherokee PHEV експерти назвали доволі високу витрату пального для свого класу. Ба більше, гібридна версія позашляховика значно дорожча за модель виключно з ДВЗ.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
