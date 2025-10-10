Chevrolet показала потужний Bolt 2027 10.10.2025, 01:59 — Технології&Авто

Chevrolet показала потужний Bolt 2027

Chevrolet тихо представила оновлений електромобіль Bolt 2027 року під час закритого заходу для існуючих власників. Новинка надійде на ринок за ціною від $29,990, включно з платою за призначення, що трохи дорожче за минулорічну модель та дещо перевищує стартову ціну Nissan Leaf 2026 року, яка становить $25,360.

Bolt 2027 року буде вироблятися на заводі Chevrolet у Канзас-Сіті з початку наступного року. Модель оснащена стандартним портом NACS та новим літій-іонним фосфатним акумулятором ємністю 65 кВт·год, що забезпечує запас ходу до 255 миль (410 км). Крім того, швидкість зарядки постійним струмом значно зросла: тепер батарею можна поповнити з 10 до 80% лише за 26 хвилин завдяки потужності до 150 кВт.

Під капотом Bolt встановлено новий двигун від Equinox EV потужністю 210 к.с. Час розгону поки не оприлюднений, однак ця модель більше орієнтована на комфорт і практичність, ніж на швидкісні характеристики.

На старті продажів буде доступна версія Launch Edition за $29,990, а наступного року з’явиться трохи дешевша LT від $28,995. Візуально зміни в новому Bolt помітні, але не кардинальні: нові фари, задні ліхтарі та оновлені двері багажника з переробленим бампером створюють сучасніший вигляд.

Інтер’єр майже не змінився, однак Chevrolet додала більшу цифрову панель приладів, замінила кнопки селектора передач на електронний перемикач на стовпці, а також встановила великі циферблати для управління температурою та вентиляцією. Пасажири отримають додаткові зручності завдяки двом просторим відсікам для зберігання перед панеллю приладів.

